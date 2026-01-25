Witkoff: Ukrayna konulu üçlü görüşmeler gelecek hafta devam edecek

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/witkoff-ukrayna-konulu-uclu-gorusmeler-gelecek-hafta-devam-edecek-1103014144.html
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna’ya ilişkin üçlü müzakerelerin gelecek hafta Abu Dabi’de devam edeceğini açıkladı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü müzakerelerin önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de devam edeceğini belirtti. Witkoff, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve Trump yönetiminin çözüm arayışında kararlı olduğunu vurguladı.Witkoff, Abu Dabi’de gerçekleşen Ukrayna konulu üçlü görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirerek, ABD tarafının krizin barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlılığını koruduğunu belirtti.
Gelecek hafta Abu Dabi’de görüşmelerin devam etmesi planlanıyor.
Witkoff, Abu Dabi’de gerçekleşen Ukrayna konulu üçlü görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirerek, ABD tarafının krizin barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlılığını koruduğunu belirtti.