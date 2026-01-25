Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/witkoff-ukrayna-konulu-uclu-gorusmeler-gelecek-hafta-devam-edecek-1103014144.html
Witkoff: Ukrayna konulu üçlü görüşmeler gelecek hafta devam edecek
Witkoff: Ukrayna konulu üçlü görüşmeler gelecek hafta devam edecek
Sputnik Türkiye
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna’ya ilişkin üçlü müzakerelerin gelecek hafta Abu Dabi’de devam edeceğini açıkladı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T00:26+0300
2026-01-25T00:26+0300
dünya
steve witkoff
abd
rusya
ukrayna
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
müzakere
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3a911d7f569211be9d71ebd758072042.jpg
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü müzakerelerin önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de devam edeceğini belirtti. Witkoff, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve Trump yönetiminin çözüm arayışında kararlı olduğunu vurguladı.Witkoff, Abu Dabi’de gerçekleşen Ukrayna konulu üçlü görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirerek, ABD tarafının krizin barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlılığını koruduğunu belirtti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/mirosnik-kiev-yonetimi-muzakere-surecini-sabote-etmeye-yonelik-provokasyonlar-yapiyor-1103011149.html
abd
rusya
ukrayna
abu dabi
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/18/1093917895_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_75da9a6007d5fc84d7f9c99227239645.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
steve witkoff, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), müzakere
steve witkoff, abd, rusya, ukrayna, abu dabi, birleşik arap emirlikleri (bae), müzakere

Witkoff: Ukrayna konulu üçlü görüşmeler gelecek hafta devam edecek

00:26 25.01.2026
© Fotoğraf : Evelyn HocksteinABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff
ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
© Fotoğraf : Evelyn Hockstein
Abone ol
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Ukrayna’ya ilişkin üçlü müzakerelerin gelecek hafta Abu Dabi’de devam edeceğini açıkladı.
ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Rusya, ABD ve Ukrayna arasında yürütülen üçlü müzakerelerin önümüzdeki hafta Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de devam edeceğini belirtti. Witkoff, görüşmelerin yapıcı geçtiğini ve Trump yönetiminin çözüm arayışında kararlı olduğunu vurguladı.
Gelecek hafta Abu Dabi’de görüşmelerin devam etmesi planlanıyor.
Witkoff, Abu Dabi’de gerçekleşen Ukrayna konulu üçlü görüşmeleri ‘yapıcı’ olarak değerlendirerek, ABD tarafının krizin barışçıl yollarla çözülmesi konusunda kararlılığını koruduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın Kiev rejiminin suçlarından sorumlu büyükelçisi Miroşnik - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
DÜNYA
Miroşnik: Kiev yönetimi müzakere sürecini sabote etmeye yönelik provokasyonlar yapıyor
Dün, 20:20
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала