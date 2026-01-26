https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/tavani-delip-depoya-girdiler-agabey-ile-kardes-148-bisiklet-caldi-1103032687.html

Tavanı delip depoya girdiler: Ağabey ile kardeş 148 bisiklet çaldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir depoya tavanı delerek giren ağabey ve kardeş, farklı günlerde toplam 148 bisiklet çaldı. Hırsızlık, depo sahibinin eksikleri... 26.01.2026

Bisiklet satışı yapan Mehmet Emin A., 13 Ocak’ta deposunun tavanında bir delik olduğunu fark etti. Depoda yaptığı sayımda 148 bisikletin eksik olduğunu belirleyen iş yeri sahibi, durumu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.Tavandaki delik yan binaya açıldıİhbar üzerine depoda inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, tavandaki deliğin yan binadaki bir eve açıldığını tespit etti. Kapısının kırık olduğu belirlenen eve ait güvenlik kameraları incelemeye alındı.Şüpheliler kameralardan belirlendiGüvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, hırsızlık olayını Şahin G. (40) ve kardeşi Mehmet G. (38)’nin gerçekleştirdiğini belirledi. Zanlıların, depodaki bisikletleri farklı günlerde çaldıkları ve taksiyle taşıdıkları ortaya çıkarıldı.Ağabey ve kardeş tutuklandıKimlikleri tespit edilen şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ağabey ve kardeş, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.Suçu birbirlerine attılarEmniyette ifade veren Şahin G., “Başıma ne geldiyse, kardeşim yüzünden geldi. Hırsızlığı onun yüzünden gerçekleştirdik” dedi. Mehmet G. ise savunmasında, “Olayı ağabeyim planladı. Hırsızlık yaptık ancak söylendiği kadar bisiklet çalmadık” ifadelerini kullandı.

