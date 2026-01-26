https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-300den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103033847.html

Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 300’den fazla militan etkisiz hale getirildi

Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 300'den fazla militan etkisiz hale getirildi

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerin vurulduğunu ve bin 315... 26.01.2026

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1315 askerini etkisiz hale getirdi ve 22 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları ve uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyelerin yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait iki güdümlü uçak bombasını ve 216 İHA’yı düşürürken Karadeniz’in orta kesimlerinde de bir insansız hücumbot imha edildi.

