https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/ukrayna-ordusunu-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-bin-300den-fazla-militan-etkisiz-hale-getirildi-1103033847.html
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 300’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 300’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerin vurulduğunu ve bin 315... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T12:31+0300
2026-01-26T12:31+0300
2026-01-26T12:31+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
donbass
rusya savunma bakanlığı
karadeniz
özel askeri harekat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_c60d8fcda0ea712fcdd541b59ca9968e.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1315 askerini etkisiz hale getirdi ve 22 zırhlı savaş aracını da imha etti.Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları ve uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyelerin yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait iki güdümlü uçak bombasını ve 216 İHA’yı düşürürken Karadeniz’in orta kesimlerinde de bir insansız hücumbot imha edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/nariskin-ukraynadaki-askeri-hedefe-yonelik-oresnik-saldirisi-batiyi-saskina-cevirdi-1103025840.html
rusya
ukrayna
donbass
karadeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/0e/1102731698_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_94ad82c0266731493581567ed7b81c36.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, karadeniz, özel askeri harekat
rusya, ukrayna, donbass, rusya savunma bakanlığı, karadeniz, özel askeri harekat
Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesisleri vuruldu: Bin 300’den fazla militan etkisiz hale getirildi
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri harekat kapsamında, Ukrayna ordusunu besleyen enerji tesislerin vurulduğunu ve bin 315 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta süren özel askeri harekatın son 24 saatine ilişkin gelişmeleri paylaştı.
Tüm cephelerde ilerlemeye devam eden Rus ordusu son bir gün içerisinde Ukrayna ordusunun 1315 askerini etkisiz hale getirdi ve 22 zırhlı savaş aracını da imha etti.
Ukrayna’da, silahlı oluşumları besleyen enerji tesisleri, mühimmat depoları ve uzun menzilli İHA’ların üretildiği atölyelerin yanı sıra, 142 farklı noktadaki asker ve yabancı militan yığınaklarına bombardıman düzenlendi.
Rus hava savunma güçleri son bir gün içerisinde Ukrayna’ya ait iki güdümlü uçak bombasını ve 216 İHA’yı düşürürken Karadeniz’in orta kesimlerinde de bir insansız hücumbot imha edildi.