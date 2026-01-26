https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/trump-ice-operasyonlarinda-olen-iki-kisi-icin-demokratlari-sucladi-isbirligi-cagrisinda-bulundu-1103029322.html
Trump, ICE operasyonlarında ölen iki kişi için Demokratları suçladı: İşbirliği çağrısında bulundu
Trump, ICE operasyonlarında ölen iki kişi için Demokratları suçladı: İşbirliği çağrısında bulundu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde gerçekleşen ICE karşıtı protestolarda hayatını kaybeden 2 kişinin Demokrat yönetimleri sorumlu tuttu. Demokrat... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T09:44+0300
2026-01-26T09:44+0300
2026-01-26T09:44+0300
dünya
abd
donald trump
minneapolis
minnesota
abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)
truth social
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103028597_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_5332c1b070ff7163f18aadb10a11ea0e.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamalarında Demokrat liderleri, yasadışı göçmenleri sınır dışı etme konusunda ICE ile işbirliği yapmaya çağırdı. Trump ayrıca, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki gösterilerde ölen iki ABD vatandaşının ölümünde Demokrat yönetimleri sorumlu tuttu.Joe Biden döneminde 'milyonlarca suça karışmış düzensiz göçmenin' ABD'ye girdiğini savunan Trump, göreve geldikten sonra büyük çaplı sınır dışı operasyonları başlattıklarını ve Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde bu sürecin sorunsuz ilerlediğini belirtti.Trump, Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlerin ICE ile işbirliği yapmadığını ve operasyonları engellediğini ileri sürerek, “Demokratların yol açtığı kaosun sonucu olarak iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.Demokratlara işbirliği çağrısıTrump, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Fey başta olmak üzere Demokratlara çağrıda bulunarak, federal yönetimle işbirliği yapılmasını istedi. Açıklamada, "Bölünme, kaos ve şiddetin ateşini körüklemek yerine, ulusumuzun yasalarını uygulamak için Trump yönetimi ile resmen işbirliği yapın" ifadelerine yer verildi.Trump, eyalet hapishanelerinde tutulan suç işlemiş düzensiz göçmenlerin derhal federal makamlara teslim edilmesini, yerel polis güçlerinin de ICE ekiplerine destek vermesini talep etti. Ayrıca ABD Kongresine çağrıda bulunan Trump, 'sığınak şehirleri' sona erdirecek yasal düzenlemelerin çıkarılması gerektiğini belirtti. Trump, “Amerikan şehirleri, yasa dışı göçmen suçlular için değil, kurallara uyan vatandaşlar için güvenli olmalı” değerlendirmesinde bulundu.Minneapolis’te son dönemde yaşanan olaylarMinneapolis’te 24 Ocak’ta düzenlenen protestolar sırasında, ICE ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen bir kişi vurularak öldürüldü. Minneapolis Polis Şefi Brian O’Hara, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşında, ABD vatandaşı ve sabıka kaydı bulunmayan bir kişi olduğunu açıklamıştı. Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, hayatını kaybeden kişinin hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu duyurmuştu. Öte yandan 7 Ocak’ta da ICE görevlileri, operasyon sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u aracında vurarak öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Good’un aracıyla ICE memurlarına çarpmaya çalıştığını öne sürmüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/abd-genelinde-ice-karsiti-protestolar-minneapolisteki-olum-tartisiliyor-silah-mi-telefon-mu-1103017709.html
minneapolis
minnesota
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103028597_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_89f5522c630a2844b12bf0405f962d67.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, minneapolis, minnesota, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), truth social
abd, donald trump, minneapolis, minnesota, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), truth social
Trump, ICE operasyonlarında ölen iki kişi için Demokratları suçladı: İşbirliği çağrısında bulundu
ABD Başkanı Donald Trump, Minnesota eyaletinde gerçekleşen ICE karşıtı protestolarda hayatını kaybeden 2 kişinin Demokrat yönetimleri sorumlu tuttu. Demokrat liderleri ICE ile işbirliği yapma çağrısında bulunan Trump, Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde bu sorunların yaşanmadığını aktardı.
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı açıklamalarında Demokrat liderleri, yasadışı göçmenleri sınır dışı etme konusunda ICE ile işbirliği yapmaya çağırdı. Trump ayrıca, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentindeki gösterilerde ölen iki ABD vatandaşının ölümünde Demokrat yönetimleri sorumlu tuttu.
Joe Biden döneminde 'milyonlarca suça karışmış düzensiz göçmenin' ABD'ye girdiğini savunan Trump, göreve geldikten sonra büyük çaplı sınır dışı operasyonları başlattıklarını ve Cumhuriyetçilerin yönettiği eyaletlerde bu sürecin sorunsuz ilerlediğini belirtti.
Trump, Demokratlar tarafından yönetilen eyaletlerin ICE ile işbirliği yapmadığını ve operasyonları engellediğini ileri sürerek, “Demokratların yol açtığı kaosun sonucu olarak iki ABD vatandaşı hayatını kaybetti” ifadesini kullandı.
Demokratlara işbirliği çağrısı
Trump, Minnesota Valisi Tim Walz ve Minneapolis Belediye Başkanı Jacob Fey başta olmak üzere Demokratlara çağrıda bulunarak, federal yönetimle işbirliği yapılmasını istedi. Açıklamada, "Bölünme, kaos ve şiddetin ateşini körüklemek yerine, ulusumuzun yasalarını uygulamak için Trump yönetimi ile resmen işbirliği yapın" ifadelerine yer verildi.
Trump, eyalet hapishanelerinde tutulan suç işlemiş düzensiz göçmenlerin derhal federal makamlara teslim edilmesini, yerel polis güçlerinin de ICE ekiplerine destek vermesini talep etti. Ayrıca ABD Kongresine çağrıda bulunan Trump, 'sığınak şehirleri' sona erdirecek yasal düzenlemelerin çıkarılması gerektiğini belirtti. Trump, “Amerikan şehirleri, yasa dışı göçmen suçlular için değil, kurallara uyan vatandaşlar için güvenli olmalı” değerlendirmesinde bulundu.
Minneapolis’te son dönemde yaşanan olaylar
Minneapolis’te 24 Ocak’ta düzenlenen protestolar sırasında, ICE ekipleri tarafından gözaltına alınmak istenen bir kişi vurularak öldürüldü. Minneapolis Polis Şefi Brian O’Hara, hayatını kaybeden kişinin 37 yaşında, ABD vatandaşı ve sabıka kaydı bulunmayan bir kişi olduğunu açıklamıştı.
Amerikan Devlet Çalışanları Federasyonu, hayatını kaybeden kişinin hemşire olarak çalışan Alex Jeffrey Pretti olduğunu duyurmuştu. Öte yandan 7 Ocak’ta da ICE görevlileri, operasyon sırasında 37 yaşındaki ABD vatandaşı Renee Nicole Macklin Good’u aracında vurarak öldürmüştü. İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, Good’un aracıyla ICE memurlarına çarpmaya çalıştığını öne sürmüştü.