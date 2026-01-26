https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/takaici-si-ile-dogrudan-diyalog-olasiligini-degerlendirmek-istiyorum-1103051315.html
Takaiçi: Şi ile doğrudan diyalog olasılığını değerlendirmek istiyorum
Takaiçi: Şi ile doğrudan diyalog olasılığını değerlendirmek istiyorum
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, ülkesinin tutumunun doğru anlaşılması amacıyla Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşmeye olumlu baktığını açıkladı. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile doğrudan görüşme yapmak istediğini bildirdi.Takaiçi, 8 Şubat'ta düzenlenecek Temsilciler Meclisi (Şuugiin) seçimleri öncesi ülkedeki siyasi parti liderleriyle düzenlediği oturumda şu ifadeleri kullandı:
"Japonya'nın pozisyonunun doğru anlaşılması için (Devlet Başkanı Şi ile) doğrudan diyalog olasılığını değerlendirmek istiyorum. Bu konuda olumlu düşünüyorum."