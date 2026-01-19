https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/japonya-basbakani-takaichiden-erken-secim-karari-tarih-8-subat-1102848690.html

Japonya Başbakanı Takaichi’den erken seçim kararı: Tarih 8 Şubat

Takaichi, görevdeki üçüncü ayı dolmadan siyasi bir hamle yaparak Alt Meclis’i erken feshedeceğini ve ülkeyi erken seçime götüreceğini açıkladı. Seçimin 8 Şubat'ta yapılacak. Üst meclis nedir? Japonya'da ne anlama gelir?

Takaichi’nin bu kararı, iktidarını sağlamlaştırmaya yönelik bir ‘fırsat’ olarak yorumlanıyor. Ancak bu riskli hamlenin sandıkta karşılık bulup bulmayacağı belirsizliğini koruyor.Japonya başbakanının liderliğindeki ‘muhafazakar’ iktidar bloğu, Liberal Demokrat Parti (LDP) ile Japonya Yenilik Partisi’nden oluşuyor. Seçimde bu bloğun karşısına, ana muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti ile Komeito’nun birleşmesiyle kurulan yeni merkez parti ‘Merkez Reform İttifakı’ çıkacak.‘Dengeleri kökten etkileyebilir’Japon basınına göre ‘siyasi dengeleri kökten etkileyebilecek bu yarış’, Japonya’da iki büyük gücü doğrudan karşı karşıya getirecek.Alt Meclis ne kadar güçlü?Japonya’da Alt Meclis, Üst Meclis’e kıyasla daha güçlü. Özellikle bütçe, başbakan seçimi ve uluslararası anlaşmalar gibi kritik konularda son sözü söyleyebilir.Başbakan, parlamentodaki çoğunluğun desteğiyle seçilir ve bu çoğunluk genellikle Alt Meclis’te sağlanır.Üst Meclis bir yasayı reddetse bile, Alt Meclis üçte iki çoğunlukla bu vetoyu aşabilir.Üyeleri doğrudan halk tarafından seçilir ve bu nedenle siyasi meşruiyeti daha güçlü kabul edilir.Takaichi yönetimi nasıl gidiyor?21 Ekim’de göreve gelen Takaichi’nin Japon basınına göre şu ana kadar öne çıkan büyük bir politika başarısı bulunmuyor.Ancak, Asahi Shimbun tarafından hafta sonu yapılan ankete göre Takaichi hükümetinin onay oranı yüzde 67 seviyesinde. Bu oran, hemen her yaş grubunda güçlü bir destek olduğunu gösteriyor.Öte yandan, ülkedez artan yaşam maliyetleri ve uluslararası alandaki belirsizlikler dikkate alındığında, seçmenin Takaichi’ye ülkeyi yönetme yetkisini sürdürmesi için güçlü bir yetki verip vermeyeceği henüz net değil.

