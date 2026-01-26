https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/suriye-yonetimi-sdg-uyeleri-silahlarini-teslim-ederek-kayitlarini-yaptirmaya-basladi-1103045389.html
Suriye yönetimi: SDG üyeleri silahlarını teslim ederek kayıtlarını yaptırmaya başladı
Suriye yönetimi: SDG üyeleri silahlarını teslim ederek kayıtlarını yaptırmaya başladı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102865504_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_11164340e8397e66dc9d2595ea76410e.jpg
Suriye yönetimi: SDG üyeleri silahlarını teslim ederek kayıtlarını yaptırmaya başladı
Suriye İçişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından “SDG unsurlarının kayıtlarınnın alandığını” bildirirken, SANA haber ajansı da ‘Deyrizor’da SDG üyelerinin statülerinin düzenlenmesine yönelik başvurular alınmaya başlandı’ ifadelerine yer verdi.
Suriye İçişleri Bakanlığının, sosyal medya platformu X'teki resmi hesabından yaptığı açıklamada, SDG’den ayrılanlarla ilgili Deyrizor ilinde bir merkez açtıkları belirtildi.
Açıklamada, "Deyrizor vilayetindeki İç Güvenlik Komutanlığı, silahlarını güvenlik yetkililerine teslim ettikten sonra Deyrizor vilayetinde tahsis edilen merkezde durumlarının netleştirilmesini isteyen SDG'ye bağlı unsurları kabul etmeye başladı" denildi.
‘Silah teslimiyle belge alıyorlar’
Bu adımın, İçişleri Bakanlığının bölgede istikrarı sağlamlaştırma ve SDG’den ayrılarak sivil hayatlarına dönmek isteyenlere yeni bir fırsat verme çabaları doğrultusunda atıldığı aktarılan açıklamada, "Bu adım ayrıca, silahlarını teslim ederek SDG'den ayrılanların normal hayatlarına dönmeleri adına bir belge alma imkanı da sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.
Deyrizor Vilayeti İç Güvenlik Komutanlığı da SANA’nın haberine göre, pazartesi günü, silahlarını güvenlik makamlarına teslim etmelerinin ardından, SDG bünyesinde yer almış ve statülerini düzenlemek isteyen üyeleri ilde belirlenen merkezde kabul etmeye başladığını duyurdu.
Vilayetteki iç güvenlikten sorumlu yetkili Albay Darrar el-Şamlan, SANA muhabirine yaptığı açıklamada, uzlaşma sürecinin silahların tamamen teslim edilmesini, kişisel bilgilerin doğrulanmasını ve güvenlik ile hukuki incelemelerin yapılmasını kapsadığını söyledi.
Şamlan, bu sürecin Fırat’ın doğusundaki tüm bölgelerde genel durumun kontrol altına alınması ile güvenlik ve istikrarın korunmasını amaçladığını ifade etti.
İçişleri Bakanlığı, dün SDG bünyesinde çalışan üyelerin statülerinin düzenlenmesine yönelik başvuruların alınması için iki merkezin tahsis edildiğini açıklamıştı. Bu merkezlerden ilki Deyrizor’da, ikincisi ise Rakka’da valilik sarayının karşısında yer alıyor.