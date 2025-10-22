19 yaşındaki genç kızı takip ve tehdit etti: 18 suç kaydı olan şüpheli serbest bırakıldı

Türkiye
İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Büşra K., sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve takip edildiğiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Genç kızın paylaşımı sonrasında polis tarafından 44 yaşındaki Serdar M. gözaltına alındı. Uyuşturucu, kasten yaralama gibi suçlardan 18 suç kaydı olan adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 18 suç kaydı olduğu ortaya çıktıSosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve takip edildiğine yönelik paylaşım yapan 19 yaşındaki Büşra K.'nın paylaşımı sonrasında polis harekete geçti. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen şüpheli Serdar M'nin (44) "kasten yaralama", "yangın çıkarma" ve "uyuşturucu" suçlarından 18 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.Serbest bırakıldıPolis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da 19 yaşındaki genç kadını tehdit ve takip ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 18 suç kaydı olan 44 yaşındaki adam 'adli kontrol' şartıyla serbest bırakıldı.
İstanbul'da yaşayan 19 yaşındaki Büşra K., sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve takip edildiğiyle ilgili bir paylaşım yaptı. Genç kızın paylaşımı sonrasında polis tarafından 44 yaşındaki Serdar M. gözaltına alındı. Uyuşturucu, kasten yaralama gibi suçlardan 18 suç kaydı olan adam adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

18 suç kaydı olduğu ortaya çıktı

Sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve takip edildiğine yönelik paylaşım yapan 19 yaşındaki Büşra K.'nın paylaşımı sonrasında polis harekete geçti. Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen şüpheli Serdar M'nin (44) "kasten yaralama", "yangın çıkarma" ve "uyuşturucu" suçlarından 18 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Serbest bırakıldı

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
