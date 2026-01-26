https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/mardin-valiligi-acikladi-kent-genelinde-5-gun-eylem-yasagi-1103047091.html

Mardin Valiliği açıkladı: Kent genelinde 5 günlük eylem yasağı

Mardin Valiliği, il genelinde açık alanlarda yapılacak her türlü eylem ve etkinliğin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak kararının, valilik ve... 26.01.2026

Mardin genelinde açık alan etkinliklerine 5 günlük yasak getirildi.Valilikten yapılan açıklamada, açık alanlarda gerçekleştirilmek istenen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi tüm eylemlerin yasak kapsamına alındığı ifade edildi.Kararın, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtildi. Yasak süresince izinsiz etkinliklere müsaade edilmeyeceği kaydedildi.

