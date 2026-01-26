Türkiye
Mardin Valiliği açıkladı: Kent genelinde 5 günlük eylem yasağı
Mardin Valiliği açıkladı: Kent genelinde 5 günlük eylem yasağı
26.01.2026
Mardin genelinde açık alan etkinliklerine 5 günlük yasak getirildi.Valilikten yapılan açıklamada, açık alanlarda gerçekleştirilmek istenen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi tüm eylemlerin yasak kapsamına alındığı ifade edildi.Kararın, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtildi. Yasak süresince izinsiz etkinliklere müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
18:50 26.01.2026
Mardin Valiliği, il genelinde açık alanlarda yapılacak her türlü eylem ve etkinliğin 5 gün süreyle yasaklandığını duyurdu. Yasak kararının, valilik ve kaymakamlıkların uygun göreceği etkinlikler dışında geçerli olacağı bildirildi.
Mardin genelinde açık alan etkinliklerine 5 günlük yasak getirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, açık alanlarda gerçekleştirilmek istenen toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, stant açma, çadır kurma, bildiri ve broşür dağıtma, afiş ve pankart asma gibi tüm eylemlerin yasak kapsamına alındığı ifade edildi.
Kararın, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması amacıyla alındığı belirtildi. Yasak süresince izinsiz etkinliklere müsaade edilmeyeceği kaydedildi.
