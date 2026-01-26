https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/si-cinpingden-hindistana-yumusama-mesaji-iyi-komsu-dost-ve-ortak-1103038880.html
Şi Cinping'den Hindistan'a yumuşama mesajı: 'İyi komşu, dost ve ortak'
Şi Cinping’den Hindistan’a yumuşama mesajı: 'İyi komşu, dost ve ortak'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Cumhuriyet Bayramı mesajında iki ülkeyi 'iyi komşular, dostlar ve ortaklar' olarak nitelendirdi. Mesaj, yıllar süren... 26.01.2026
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajda, Çin ile Hindistan’ın 'iyi komşular, dostlar ve ortaklar' olduğunu söyledi. Açıklama, resmi haber ajansı Xinhua tarafından aktarıldı.‘Ejderha ve fil birlikte dans edebilir’Şi, son bir yılda Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileşme ve gelişme kaydettiğini belirterek bunun “dünya barışı ve refahının korunması ve teşviki açısından büyük önem taşıdığını” ifade etti. İki ülkeyi 'ejderha ve filin birlikte dans etmesi' benzetmesiyle tanımlayan Şi, karşılıklı anlayış ve iş birliğinin artırılması çağrısı yaptı.Sınır gerilimi sonrası temkinli yakınlaşmaNükleer silahlara sahip iki Asya ülkesi, 1950’lerden bu yana tartışmalı olan yaklaşık üç bin 800 kilometrelik sınırı paylaşıyor. İlişkiler, 2020’de Himalayalar’daki çatışmada askerlerin hayatını kaybetmesiyle ciddi biçimde sarsılmıştı. Buna rağmen taraflar, geçen yıldan itibaren üst düzey temaslarla ilişkileri toparlama yönünde adımlar attı; 2025’te doğrudan uçuşlar yeniden başladı ve ticaret-yatırım temasları hız kazandı.
