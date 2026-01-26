https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/si-cinpingden-hindistana-yumusama-mesaji-iyi-komsu-dost-ve-ortak-1103038880.html

Şi Cinping’den Hindistan’a yumuşama mesajı: 'İyi komşu, dost ve ortak'

Şi Cinping’den Hindistan’a yumuşama mesajı: 'İyi komşu, dost ve ortak'

Sputnik Türkiye

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Cumhuriyet Bayramı mesajında iki ülkeyi 'iyi komşular, dostlar ve ortaklar' olarak nitelendirdi. Mesaj, yıllar süren... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T14:11+0300

2026-01-26T14:11+0300

2026-01-26T14:11+0300

dünya

asya & pasifik

xi jinping

çin

himalayalar

xinhua

hindistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103038513_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_c7e87e396068d3140f0c5b39ad7d7f8b.jpg

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan'a Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla gönderdiği mesajda, Çin ile Hindistan’ın 'iyi komşular, dostlar ve ortaklar' olduğunu söyledi. Açıklama, resmi haber ajansı Xinhua tarafından aktarıldı.‘Ejderha ve fil birlikte dans edebilir’Şi, son bir yılda Çin-Hindistan ilişkilerinin iyileşme ve gelişme kaydettiğini belirterek bunun “dünya barışı ve refahının korunması ve teşviki açısından büyük önem taşıdığını” ifade etti. İki ülkeyi 'ejderha ve filin birlikte dans etmesi' benzetmesiyle tanımlayan Şi, karşılıklı anlayış ve iş birliğinin artırılması çağrısı yaptı.Sınır gerilimi sonrası temkinli yakınlaşmaNükleer silahlara sahip iki Asya ülkesi, 1950’lerden bu yana tartışmalı olan yaklaşık üç bin 800 kilometrelik sınırı paylaşıyor. İlişkiler, 2020’de Himalayalar’daki çatışmada askerlerin hayatını kaybetmesiyle ciddi biçimde sarsılmıştı. Buna rağmen taraflar, geçen yıldan itibaren üst düzey temaslarla ilişkileri toparlama yönünde adımlar attı; 2025’te doğrudan uçuşlar yeniden başladı ve ticaret-yatırım temasları hız kazandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/abdde-federal-hukumet-yine-kismi-kapanmayla-karsi-karsiya-1103032985.html

çin

himalayalar

hindistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

asya & pasifik, xi jinping, çin, himalayalar, xinhua, hindistan