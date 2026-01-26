Türkiye
Şanlıurfa'da gösteri ve yürüyüşlere yasak: Gece yarısı başlıyor
23:30 26.01.2026
© AA / Cebrail Caymaz53 derece ulaşan Şanlıurfa'da kent bomboş kaldı
Şanlıurfa Valiliği, kent genelinde gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması ve protesto eylemi gibi faaliyetlere 5 gün sürecek yasak getirildiğini açıkladı.
Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre bir dizi karar alındı. Kararlara göre Şanlıurfa genelinde gösteri ve yürüyüşlere yasak getirildi. Konuyla ilgili yapılan değerlendirme şöyle:

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre düzenlenecek gösteri yürüyüşü, oturma eylemi, basın açıklaması, protesto eylemi ve benzeri türdeki her türlü eylem, etkinlik ve faaliyetler ile ilçelerimizden veya çevre illerden bireysel veya toplu olarak veya ilimiz güzergahını kullanarak her türlü kanuna aykırı eylem etkinliğe katılmasının önlenmesi amacıyla kanuna aykırı eylem, etkinliklere katılması muhtemel şahıs, şahısların, grup, grupların ve araçların ilimiz sınırlarına giriş çıkışları 442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. ve 19. maddelerine istinaden 27 Ocak 2026 saat 00.01'den 31 Ocak 2026 saat 23.59'a kadar 5 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır.

Hangi faaliyetler yasak dışında bırakıldı?

Açıklamada, il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanması amacıyla Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu Ek-1 maddesi kapsamındaki oyun, temsil ve çeşitli şekillerdeki gösteri ve etkinlikler, ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişiliklerinin ticari faaliyetleri hariç 5 gün süreyle yasaklandığı belirtildi.
