Rutte: Avrupa, Ukrayna'ya gerekli miktarda silah sağlayacak durumda değil
Rutte: Avrupa, Ukrayna'ya gerekli miktarda silah sağlayacak durumda değil
26.01.2026
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmede Avrupa'nın Ukrayna'ya gerekli silahları sağlayamadığını ve ABD silahları olmadan Ukrayna'nın bu çatışmada ayakta kalamayacağını kabul etti."AB burada hayati bir iş yapıyor, Ukrayna'nın güvenliği ve refahı için büyük fark yaratacak 90 milyar euro'luk bir paket söz konusu" diyen Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:
Rutte: Avrupa, Ukrayna'ya gerekli miktarda silah sağlayacak durumda değil
NATO Genel Sekreteri Rutte, AB'nin Ukrayna'ya gerekli miktarda silah sağlayabilecek durumda olmadığını kabul etti.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi üyeleriyle yaptığı görüşmede Avrupa'nın Ukrayna'ya gerekli silahları sağlayamadığını ve ABD silahları olmadan Ukrayna'nın bu çatışmada ayakta kalamayacağını kabul etti.
"AB burada hayati bir iş yapıyor, Ukrayna'nın güvenliği ve refahı için büyük fark yaratacak 90 milyar euro'luk bir paket söz konusu" diyen Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:
Ancak bu noktada, söz konusu fonların nasıl harcanabileceği konusunda esneklik sağlamanızı ve ‘AB'den satın al’ şerhleriyle aşırı kısıtlayıcı olmamanızı gerçekten önemle rica ederim. Avrupa şu anda kendi savunma sanayisini kuruyor ve bu hayati önem taşıyor, ancak şu anda Ukrayna'nın bugün kendini savunması ve yarın caydırma için ihtiyaç duyduğu şeyleri yeterince sağlayamıyor. Hepimiz biliyoruz ki, ABD'den silah akışı olmadan Ukrayna'yı mücadelede ayakta tutamayız. Kelimenin tam anlamıyla.