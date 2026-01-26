Rutte: Avrupa, Ukrayna'ya gerekli miktarda silah sağlayacak durumda değil

Ancak bu noktada, söz konusu fonların nasıl harcanabileceği konusunda esneklik sağlamanızı ve ‘AB'den satın al’ şerhleriyle aşırı kısıtlayıcı olmamanızı gerçekten önemle rica ederim. Avrupa şu anda kendi savunma sanayisini kuruyor ve bu hayati önem taşıyor, ancak şu anda Ukrayna'nın bugün kendini savunması ve yarın caydırma için ihtiyaç duyduğu şeyleri yeterince sağlayamıyor. Hepimiz biliyoruz ki, ABD'den silah akışı olmadan Ukrayna'yı mücadelede ayakta tutamayız. Kelimenin tam anlamıyla.