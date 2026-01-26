Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Polis kovaladığı şüpheliyi kuryenin motosikletinin arkasına binerek yakaladı
Polis kovaladığı şüpheliyi kuryenin motosikletinin arkasına binerek yakaladı
İstanbul Bahçelievler'de polis koşarak kaçan bir şüpheliyi kuryenin motosikletinin arkasına binerek yakaladı. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
00:50 26.01.2026
İstanbul Bahçelievler'de polis koşarak kaçan bir şüpheliyi kuryenin motosikletinin arkasına binerek yakaladı.
Bahçelievler'de polisin 'dur ihtarına' uymayan bir kişi koşarak kaçmaya başladı. Polisler de yaya olarak şüphelinin peşine düştü.
Polislerden biri kaldırımda motosikletiyle bekleyen kuryeden yardım istedi.
Kuryenin arkasına binerek takibe devam eden polis, şüpheliyi yakaladı.
Polisin kuryenin motosikletiyle kovalamacaya devam etmesi çevredeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Yapılan incelemede yasadışı yollarla Türkiye'ye geldiği belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.
