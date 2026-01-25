https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/japonya-son-pandalarina-veda-ediyor-diplomatik-gerilim-ayriliga-sebep-oldu-1103020490.html
Japonya son pandalarına veda ediyor: Diplomatik gerilim ayrılığa sebep oldu
Japonya’daki hayvanseverler, ülkenin son iki dev pandası için hafta sonu Tokyo’daki Ueno Hayvanat Bahçesi'ne akın etti. İkiz pandalar Xiao Xiao ve Lei Lei, salı günü Çin’e geri gönderilecek.Son pandalar da gidiyor2021 yılında Tokyo’da dünyaya gelen Xiao Xiao ve Lei Lei, Çin’in 'panda diplomasisi' kapsamında Pekin’in mülkiyetinde bulunuyor. Kurallar gereği yavrular belirli bir sürenin ardından Çin’e iade ediliyor. Bu ayrılıkla birlikte Japonya, 50 yılı aşkın bir sürenin ardından ilk kez pandasız kalmış olacak.Ziyaretçilerin yoğun ilgisi nedeniyle hayvanat bahçesi son günlerde biletleri kura sistemiyle dağıttı. Uzun kuyruklar ve saatler süren bekleyişler dikkat çekti.Gergin ilişkilerin sembolüPandaların vedası, Tokyo ile Pekin arasındaki ilişkilerin son yılların en gergin dönemlerinden birinden geçtiği bir zamana denk geldi. Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin Tayvan’a ilişkin açıklamaları sonrası Çin’in ekonomik ve diplomatik tepkileri dikkat çekmişti. Uçuşların azaltılması ve seyahat uyarıları da bu sürecin parçası oldu.Ueno Hayvanat Bahçesi yönetimi, panda alanını şimdilik koruyacaklarını ve Çin’le bilimsel iş birliğinin sürmesini umduklarını açıkladı. Yetkililer, pandaların bir gün yeniden Japonya’ya dönebileceği umudunu da dile getirdi.
14:34 25.01.2026 (güncellendi: 14:39 25.01.2026)
Japonya’da binlerce kişi, ülkenin son iki pandası Xiao Xiao ve Lei Lei’ye veda etti. Pandaların Çin’e dönüşü, iki ülke arasındaki gerilen ilişkilerin sembolik bir yansıması olarak değerlendirildi.
