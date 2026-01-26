https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/oyuncu-cenk-kangoze-silahli-tehdit-oldururum-sizi-1103028124.html

Oyuncu Cenk Kangöz’e silahlı tehdit: 'Öldürürüm sizi'

Oyuncu Cenk Kangöz, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde bir servis şoförü tarafından silahla tehdit edildiklerini öne sürdü. Kangöz’ün şikâyeti... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103028263_0:0:1206:679_1920x0_80_0_0_c4cadb9dedebec14cab3fcf721bc3d2b.jpg

“Üç Kuruş”, “Deha”, “Medcezir” ve “Diriliş Ertuğrul” gibi yapımlarda rol alan oyuncu Cenk Kangöz, Kars’ın Sarıkamış ilçesindeki kayak merkezinde yaşanan olaya ilişkin çarpıcı iddialarda bulundu. Kangöz, bir servis şoförü tarafından silahla tehdit edildiklerini öne sürdü.Servis sırasında gerilimGazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığına göre Kangöz, arkadaşları Murat Evler ve eşi İpek Tanrıyar ile çiftin 5 yaşındaki oğullarıyla birlikte tatil için Sarıkamış’a geldi. Kangöz, saat 11.40 sıralarında kayak merkezine çıkmak için servise bindiklerini anlattı.'Sırayı bozmaya çalıştı' i̇ddiasıKangöz, yukarıdaki kayak merkezine çıkmak için sırada bekledikleri sırada bir servisçinin kendilerini geçmeye çalıştığını ve trafiği sıkıştırdığını savundu. Bu duruma tepki gösterdiklerini belirten Kangöz, yaşanan tartışmayı ayrıntılarıyla anlattı.'Öldürürüm sizi'Cenk Kangöz, yaşananları şu sözlerle aktardı:“Biz de araçtan indik ve servis şoförüne biraz geri gitsene, biz burada salak mıyız? Niye sıra bekliyoruz dedik. Adam önce ‘Bak işine ben giderim’ dedi. Biz de ‘Gidemezsin, biz bekliyoruz, sen de sıranı bekle’ dedik. Bizimle münakaşaya devam edip arabaya girip silahını çekti. Mermiyi ağzına verdi ve önce Murat’a tuttu. ‘Öldürürüm sizi’ diyerek ana avrat küfür etti.”Şüpheli serbest bırakıldıKangöz, servis şoförü Z.Y.’nin olay yerinden hızla uzaklaştığını, hemen karakola giderek şikâyetçi olduklarını söyledi. Olayın belediyeye ait kameralara yansıdığını belirten Kangöz, “Jandarma 2 dakikada adamı buldu. Silahı da aldılar ama savcı adamı serbest bıraktı” dedi.Kars’ta üç gün daha kalacaklarını belirten Kangöz, yaşananlar nedeniyle tedirgin olduklarını vurguladı. Ünlü oyuncu, “Havalimanına kadar servis işi yapan kişiler bunlar… Yaşananlardan dolayı endişeliyiz” ifadelerini kullandı.

