İbrahim Tatlıses: Paramı çaldılar, her şeyimi elimden aldılar
İbrahim Tatlıses: Paramı çaldılar, her şeyimi elimden aldılar
İbrahim Tatlıses, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı açıklamada kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı hakkında çok sert konuştu. Dolandırıldığını öne süren... 26.01.2026
İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, aile içindeki gerilime dair dikkat çeken iddialar ortaya koydu. Ünlü sanatçı, kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı sorunlarda maddi olarak mağdur edildiğini öne sürdü.'Dolandırıldım' iddiasıTatlıses, yaşanan süreci net ifadelerle anlattı. Ünlü sanatçı, “Dolandırıldım. Paramı aldılar, her şeyimi elimden aldılar” sözleriyle şikâyetçi olduğunu dile getirdi. Daha önce gündeme gelen vasiyet açıklamaları hatırlatılan Tatlıses, bu konudaki tutumunun değişmediğini söyledi. “Biri erkek biri dişi” ifadeleriyle işaret ettiği kişilerin Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı olduğunu belirten sanatçı, “Kararımda değişiklik yok” diyerek noktayı koydu.Tatlıses, geçtiğimiz yıl Bodrum'da kızı Dilan Çıtak'la kahvaltı yaptığı sırada yaşadığı tartışma geçtiğimiz haftalarda gün yüzüne çıkmıştı. Dilan Çıtak'ın kendisine kumanda fırlattığını dile getiren Tatlıses, kumandanın 'silah' sayılması sonrası soluğu karakolda aldı. Ünlü türkücünün daha önce de bu yaşananlardan dolayı kızından şikayetçi olduğu ancak şikayetini geri aldığı öğrenilmişti. Ancak süreç kamu davası kapsamında sürdü. İbrahim Tatlıses, Almanya'daki iki konserini ileri bir tarihe ertelemişti.
İstanbul Havalimanı’nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İbrahim Tatlıses, aile içindeki gerilime dair dikkat çeken iddialar ortaya koydu. Ünlü sanatçı, kızı Dilan Çıtak ve oğlu Ahmet Tatlı ile yaşadığı sorunlarda maddi olarak mağdur edildiğini öne sürdü.
Tatlıses, yaşanan süreci net ifadelerle anlattı. Ünlü sanatçı, “Dolandırıldım. Paramı aldılar, her şeyimi elimden aldılar” sözleriyle şikâyetçi olduğunu dile getirdi.
Daha önce gündeme gelen vasiyet açıklamaları hatırlatılan Tatlıses, bu konudaki tutumunun değişmediğini söyledi. “Biri erkek biri dişi” ifadeleriyle işaret ettiği kişilerin Dilan Çıtak ve Ahmet Tatlı olduğunu belirten sanatçı, “Kararımda değişiklik yok” diyerek noktayı koydu.
Tatlıses, geçtiğimiz yıl Bodrum'da kızı Dilan Çıtak'la kahvaltı yaptığı sırada yaşadığı tartışma geçtiğimiz haftalarda gün yüzüne çıkmıştı. Dilan Çıtak'ın kendisine kumanda fırlattığını dile getiren Tatlıses, kumandanın 'silah' sayılması sonrası soluğu karakolda aldı. Ünlü türkücünün daha önce de bu yaşananlardan dolayı kızından şikayetçi olduğu ancak şikayetini geri aldığı öğrenilmişti. Ancak süreç kamu davası kapsamında sürdü. İbrahim Tatlıses, Almanya'daki iki konserini ileri bir tarihe ertelemişti.