https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/peskov-boyun-egenler-ileride-de-boyun-egecek-onemli-olan-rusyanin-bunu-yapmamasi-1103020858.html
Peskov: Boyun eğenler ileride de boyun eğecek, önemli olan Rusya'nın bunu yapmaması
Peskov: Boyun eğenler ileride de boyun eğecek, önemli olan Rusya'nın bunu yapmaması
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Trump’ın sorunları güç yoluyla çözme yöntemini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu baskıya boyun eğenlerin ileride de boyun eğeceklerini... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T14:40+0300
2026-01-25T14:40+0300
2026-01-25T16:00+0300
dünya
rusya
kremlin
dmitriy peskov
abd
donald trump
avrupa
avrupa birliği
ab
emmanuel macron
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:1125:633_1920x0_80_0_0_dcabad14346ee925e5ecf7d37061324d.png
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Başkanı Donald Trump’ın sorunları güç yoluyla çözme yöntemini değerlendiren Peskov, "Bu baskıya boyun eğenler ileride de boyun eğeceklerdir, önemli olan Rusya’nın bunu yapmamasıdır" vurgusunu yaptı.Peskov, dünyanın günümüzde dramatik bir biçimde değiştiğini, söz konusu değişim sürecinin devam ettiğini belirtti.Şu anki 'zavallı Avrupalı siyasetçi kuşağının' Trump'ın hırslı tavrına karşı koyabilecek durumda olmadığına dikkat çeken Peskov, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında gelişen durumun ise Avrupa'da uzun yıllardır hakim olan ikiyüzlülüğün bir ürünü olduğunun altını çizdi.Peskov, "Trump'ın (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ile yazışmalarını yayınlaması Avrupa'yı ayağa kaldırmıştı, Macron'un (Rus lider Vladimir) Putin ile yaptığı görüşmeyi yayınlaması üzerine ise böyle bir tepki olmadı" diye konuştu.Kremlin Sözcüsü, Trump'ın yöntemlerinin, Rusya'nın çok kutuplu dünyaya yaklaşımıyla tam olarak örtüşmediğini dile getirdi.'Ne Rusya ne de ABD, ABD Diplomasi Şefi Kallas ile asla hiçbir şey görüşmez'Dmitriy Peskov, ne Rusya'nın ne de ABD'nin AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas ile asla hiçbir şey görüşmeyeceğini, bu kişinin görevden ayrılmasının beklenmesi gerektiğini belirtti.Avrupa'da iktidardaki politikacıların dejenere olduğunun açıkça görüldüğüne, bu kişilerin yetersiz olduklarına dikkat çeken Peskov, enerji alanında Rusya'ya geçici bağımlılığından kurtulan Avrupa'nın şimdi de ABD’ye bağımlı hale geldiğinin altını çizdi."Rus ordusu, Grönland'da Altın Kubbe füze savunma sisteminin olası konuşlandırılmasına ilişkin planları dikkatle inceleyecek" diyen Peskov, Grönland'ın konumunun Rusya'nın stratejik güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/peskov-ukrayna-konusundaki-tutumumuz-abd-tarafindan-iyi-biliniyor-1102165341.html
rusya
abd
grönland
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/17/1092975695_0:0:993:745_1920x0_80_0_0_a2e84f4dc8c5d6eb4fa031b0de932c80.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, avrupa, avrupa birliği, ab, emmanuel macron, vladimir putin, grönland, kaja kallas
rusya, kremlin, dmitriy peskov, abd, donald trump, avrupa, avrupa birliği, ab, emmanuel macron, vladimir putin, grönland, kaja kallas
Peskov: Boyun eğenler ileride de boyun eğecek, önemli olan Rusya'nın bunu yapmaması
14:40 25.01.2026 (güncellendi: 16:00 25.01.2026)
ABD Başkanı Trump’ın sorunları güç yoluyla çözme yöntemini değerlendiren Kremlin Sözcüsü Peskov, bu baskıya boyun eğenlerin ileride de boyun eğeceklerini, önemli olanın ise Rusya’nın bunu yapmaması olduğunu vurguladı.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına demecinde dünya gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump’ın sorunları güç yoluyla çözme yöntemini değerlendiren Peskov, "Bu baskıya boyun eğenler ileride de boyun eğeceklerdir, önemli olan Rusya’nın bunu yapmamasıdır" vurgusunu yaptı.
Peskov, dünyanın günümüzde dramatik bir biçimde değiştiğini, söz konusu değişim sürecinin devam ettiğini belirtti.
Şu anki 'zavallı Avrupalı siyasetçi kuşağının' Trump'ın hırslı tavrına karşı koyabilecek durumda olmadığına dikkat çeken Peskov, ABD ile Avrupa Birliği (AB) arasında gelişen durumun ise Avrupa'da uzun yıllardır hakim olan ikiyüzlülüğün bir ürünü olduğunun altını çizdi.
Peskov, "Trump'ın (Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron ile yazışmalarını yayınlaması Avrupa'yı ayağa kaldırmıştı, Macron'un (Rus lider Vladimir) Putin ile yaptığı görüşmeyi yayınlaması üzerine ise böyle bir tepki olmadı" diye konuştu.
Kremlin Sözcüsü, Trump'ın yöntemlerinin, Rusya'nın çok kutuplu dünyaya yaklaşımıyla tam olarak örtüşmediğini dile getirdi.
'Ne Rusya ne de ABD, ABD Diplomasi Şefi Kallas ile asla hiçbir şey görüşmez'
Dmitriy Peskov, ne Rusya'nın ne de ABD'nin AB Diplomasi Şefi Kaja Kallas ile asla hiçbir şey görüşmeyeceğini, bu kişinin görevden ayrılmasının beklenmesi gerektiğini belirtti.
Kaja Kallas ile nasıl bir şeyler konuşulabilir ki? Ne biz onunla asla hiçbir şey konuşmayacağız, ne de Amerikalılar, bu çok açık. Ne mi yapmalı? Ancak gitmesi beklenmeli.
Avrupa'da iktidardaki politikacıların dejenere olduğunun açıkça görüldüğüne, bu kişilerin yetersiz olduklarına dikkat çeken Peskov, enerji alanında Rusya'ya geçici bağımlılığından kurtulan Avrupa'nın şimdi de ABD’ye bağımlı hale geldiğinin altını çizdi.
"Rus ordusu, Grönland'da Altın Kubbe füze savunma sisteminin olası konuşlandırılmasına ilişkin planları dikkatle inceleyecek" diyen Peskov, Grönland'ın konumunun Rusya'nın stratejik güvenliği açısından önemli olduğunu vurguladı.