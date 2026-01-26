Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/miras-kavgasi-kanli-bitti-annesinin-cenazesinde-kardesini-oldurdu-1103050425.html
Miras kavgası kanlı bitti: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü
Miras kavgası kanlı bitti: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü
Sputnik Türkiye
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, cenaze töreni sırasında çıkan miras tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T22:38+0300
2026-01-26T22:38+0300
türki̇ye
mezarlık
mezarlık i̇şleri müdürlüğü
cenaze
cenaze töreni
cenaze evi
cenaze namazı
cenaze nakil aracı
cinayet
cinayet büro amirliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103050251_0:43:2145:1250_1920x0_80_0_0_06483f07d8cf45f7dc3b090a314a45fa.jpg
Yusuf Ömürlü Camii'nde annelerinin cenazesine gelen iki kardeş arasında çıkan miras tartışmasında ağabey, kardeşini silahla vurarak öldürdü.Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 3 boş kovan bulundu. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/is-insani-ve-doktora-suikast-plani-6-supheli-gozaltina-alindi--1103047926.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103050251_152:0:1992:1380_1920x0_80_0_0_83adcb2cf3365ee8f7630decfb3d9576.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mezarlık, mezarlık i̇şleri müdürlüğü, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, miras
mezarlık, mezarlık i̇şleri müdürlüğü, cenaze, cenaze töreni, cenaze evi, cenaze namazı, cenaze nakil aracı, cinayet, cinayet büro amirliği, cinayet masası, miras

Miras kavgası kanlı bitti: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü

22:38 26.01.2026
© AA / Yasin CingözCenazede cinayet
Cenazede cinayet - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
© AA / Yasin Cingöz
Abone ol
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, cenaze töreni sırasında çıkan miras tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Yusuf Ömürlü Camii'nde annelerinin cenazesine gelen iki kardeş arasında çıkan miras tartışmasında ağabey, kardeşini silahla vurarak öldürdü.
Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 3 boş kovan bulundu. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
TÜRKİYE
İş insanı ve doktora suikast planı: Gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı
19:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала