Miras kavgası kanlı bitti: Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü
İstanbul’un Kağıthane ilçesinde, cenaze töreni sırasında çıkan miras tartışmasının silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
Yusuf Ömürlü Camii'nde annelerinin cenazesine gelen iki kardeş arasında çıkan miras tartışmasında ağabey, kardeşini silahla vurarak öldürdü.Olayın ardından bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi gözaltına alırken, olay yerinde yapılan incelemede 3 boş kovan bulundu. Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
türki̇ye
