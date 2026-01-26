https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/is-insani-ve-doktora-suikast-plani-6-supheli-gozaltina-alindi--1103047926.html

İş insanı ve doktora suikast planı: 6 şüpheli gözaltına alındı

26.01.2026

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentteki bir doktor ile iş adamının tetikçi aracılığıyla öldürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.Çalışma kapsamında ekipler, iş insanı ve doktoru korumaya aldı. Suikast planlanan iş insanı ve doktorun kimliği açıklanmadı. Ekipler Kocaeli ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 kişi ile tetikçi olduğu öğrenilen bir şahıs ve zanlıların bağlantı kurduğu kişi gözaltına alındı.Operasyonda yapılan aramalarda, 4 tabanca, çok sayıda mermi ve olayla ilgili verildiği değerlendirilen çekler ele geçirildi.Zanlılar, adliyeye sevk edildi.Ayrıca tetikçi olduğu belirtilen şüpheli ile bazı diğer şüphelilerin kahvehanede konuşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

