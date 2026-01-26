https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/is-insani-ve-doktora-suikast-plani-6-supheli-gozaltina-alindi--1103047926.html
İş insanı ve doktora suikast planı: 6 şüpheli gözaltına alındı
İş insanı ve doktora suikast planı: 6 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Kocaeli'de bir iş insanı ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca tetikçi olduğu belirtilen zanlı ile bazı şüphelilerin... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T19:47+0300
2026-01-26T19:47+0300
2026-01-26T19:47+0300
türki̇ye
kocaeli
suikast
suikast girişimi
doktor
tetikçi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_399c1362741400f8d10f6ecb88ae2030.jpg
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentteki bir doktor ile iş adamının tetikçi aracılığıyla öldürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.Çalışma kapsamında ekipler, iş insanı ve doktoru korumaya aldı. Suikast planlanan iş insanı ve doktorun kimliği açıklanmadı. Ekipler Kocaeli ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 kişi ile tetikçi olduğu öğrenilen bir şahıs ve zanlıların bağlantı kurduğu kişi gözaltına alındı.Operasyonda yapılan aramalarda, 4 tabanca, çok sayıda mermi ve olayla ilgili verildiği değerlendirilen çekler ele geçirildi.Zanlılar, adliyeye sevk edildi.Ayrıca tetikçi olduğu belirtilen şüpheli ile bazı diğer şüphelilerin kahvehanede konuşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/mardin-valiligi-acikladi-kent-genelinde-5-gun-eylem-yasagi-1103047091.html
türki̇ye
kocaeli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/03/1095091212_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_65e8a0aca08bf5631988b406aa435443.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kocaeli, suikast, suikast girişimi, doktor, tetikçi
kocaeli, suikast, suikast girişimi, doktor, tetikçi
İş insanı ve doktora suikast planı: 6 şüpheli gözaltına alındı
Kocaeli'de bir iş insanı ve doktora suikast planladıkları iddiasıyla 6 zanlı gözaltına alındı. Ayrıca tetikçi olduğu belirtilen zanlı ile bazı şüphelilerin görüşme anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kentteki bir doktor ile iş adamının tetikçi aracılığıyla öldürülmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Çalışma kapsamında ekipler, iş insanı ve doktoru korumaya aldı. Suikast planlanan iş insanı ve doktorun kimliği açıklanmadı.
Ekipler Kocaeli ve Bursa'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda 4 kişi ile tetikçi olduğu öğrenilen bir şahıs ve zanlıların bağlantı kurduğu kişi gözaltına alındı.
Operasyonda yapılan aramalarda, 4 tabanca, çok sayıda mermi ve olayla ilgili verildiği değerlendirilen çekler ele geçirildi.
Zanlılar, adliyeye sevk edildi.
Ayrıca tetikçi olduğu belirtilen şüpheli ile bazı diğer şüphelilerin kahvehanede konuşması, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.