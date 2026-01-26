Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/meteorolojiden-sari-alarm-saat-verildi-istanbul-dahil-cok-sayida-kentte-saganak-etkili-olacak-1103025956.html
Meteoroloji'den sarı alarm: Saat verildi, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak etkili olacak
Meteoroloji’den sarı alarm: Saat verildi, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunda sarı alarm verdi. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul dahil Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de sağanak ve gök... 26.01.2026
2026-01-26T07:15+0300
2026-01-26T07:15+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099427423_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_df750f24d712da19372dfc1cbb74d29e.jpg
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre; kuzey, iç ve batı kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerYağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.Rüzgâr ve fırtına uyarısıRüzgârın Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.9 İl İçin Sarı Kodlu UyarıMeteoroloji, Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısı, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu için yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu.Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli, kıyı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.5 günlük haritalı tahminMeteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre, yarın 7 ilde kar yağışı beklenirken, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise 12 ilde kar yağışı görülecek.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.AKDENİZBatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.İÇ ANADOLUParçalı, zamanla çok bulutlu.BATI KARADENİZAkşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu.
Meteoroloji’den sarı alarm: Saat verildi, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak etkili olacak

07:15 26.01.2026
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunda sarı alarm verdi. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul dahil Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı illerde kuvvetli olacağı, rüzgârın ise yer yer fırtına hızına ulaşacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre; kuzey, iç ve batı kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Kuvvetli yağış beklenen bölgeler

Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Rüzgâr ve fırtına uyarısı

Rüzgârın Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.

9 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı

Meteoroloji, Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısı, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu için yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu.
Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli, kıyı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.

5 günlük haritalı tahmin

Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre, yarın 7 ilde kar yağışı beklenirken, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise 12 ilde kar yağışı görülecek.

İllere göre hava durumu

MARMARA

Parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.
EDİRNE: 16°C – Sağanak yağışlı
İSTANBUL: 15°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
KIRKLARELİ: 16°C – Sağanak yağışlı
KOCAELİ: 19°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.
AFYONKARAHİSAR: 11°C – Akşam yağmurlu
DENİZLİ: 20°C – Akşam yağmurlu
İZMİR: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
MUĞLA: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü

AKDENİZ

Batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.
ADANA: 18°C – Parçalı bulutlu
ANTALYA: 16°C – Kuvvetli sağanak
HATAY: 13°C – Parçalı bulutlu
ISPARTA: 10°C – Sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu.
ANKARA: 11°C – Çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 11°C – Akşam sağanak
KONYA: 12°C – Çok bulutlu
SİVAS: 3°C – Çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
BOLU: 12°C – Çok bulutlu
DÜZCE: 17°C – Akşam sağanak
ZONGULDAK: 17°C – Akşam sağanak

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu.
AMASYA: 12°C
ARTVİN: 10°C
SAMSUN: 16°C
TRABZON: 15°C

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu.
ERZURUM: 1°C
KARS: 0°C
MALATYA: 1°C
VAN: 2°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 2°C
GAZİANTEP: 6°C
SİİRT: 1°C
ŞANLIURFA: 10°C
