Meteoroloji’den sarı alarm: Saat verildi, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak etkili olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunda sarı alarm verdi. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul dahil Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre; kuzey, iç ve batı kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.Kuvvetli yağış beklenen bölgelerYağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.Rüzgâr ve fırtına uyarısıRüzgârın Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.9 İl İçin Sarı Kodlu UyarıMeteoroloji, Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısı, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu için yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu.Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli, kıyı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.5 günlük haritalı tahminMeteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre, yarın 7 ilde kar yağışı beklenirken, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise 12 ilde kar yağışı görülecek.İllere göre hava durumuMARMARAParçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.EGEParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.AKDENİZBatı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.İÇ ANADOLUParçalı, zamanla çok bulutlu.BATI KARADENİZAkşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.ORTA ve DOĞU KARADENİZParçalı ve çok bulutlu.DOĞU ANADOLUParçalı ve çok bulutlu.GÜNEYDOĞU ANADOLUParçalı, yer yer çok bulutlu.

