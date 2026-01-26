Meteoroloji’den sarı alarm: Saat verildi, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni raporunda sarı alarm verdi. Yapılan değerlendirmelere göre İstanbul dahil Marmara, Ege ve Batı Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların bazı illerde kuvvetli olacağı, rüzgârın ise yer yer fırtına hızına ulaşacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son hava durumu raporuna göre; kuzey, iç ve batı kesimler yer yer çok bulutlu olacak. Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kuvvetli yağış beklenen bölgeler
Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir’in batısı, Burdur’un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, öğle saatlerinden itibaren etkisini artırması beklenen yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.
Rüzgâr ve fırtına uyarısı
Rüzgârın Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu’nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. Bu durumun ulaşımda aksamalara neden olabileceği ifade edildi.
9 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı
Meteoroloji, Burdur’un doğu ilçeleri, Antalya merkez ve batısı, gece saatlerinden itibaren Antalya’nın doğusu için yerel olarak çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak beklendiğini duyurdu.
Çanakkale, Balıkesir’in batısı, İzmir, Aydın ve Muğla’da da kuvvetli, kıyı kesimlerde ise yer yer çok kuvvetli yağış öngörülüyor.
5 günlük haritalı tahmin
Meteoroloji’nin 5 günlük haritalı tahminine göre, yarın 7 ilde kar yağışı beklenirken, İstanbul dahil çok sayıda kentte sağanak yağış etkili olacak. Çarşamba günü ise 12 ilde kar yağışı görülecek.
İllere göre hava durumu
MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu. Öğleden sonra bölge genelinde sağanak yağış bekleniyor.
EDİRNE: 16°C – Sağanak yağışlı
İSTANBUL: 15°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
KIRKLARELİ: 16°C – Sağanak yağışlı
KOCAELİ: 19°C – Akşam saatlerinden itibaren sağanak
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli sağanak.
AFYONKARAHİSAR: 11°C – Akşam yağmurlu
DENİZLİ: 20°C – Akşam yağmurlu
İZMİR: 18°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
MUĞLA: 12°C – Kuvvetli sağanak ve gök gürültülü
AKDENİZ
Batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak.
ADANA: 18°C – Parçalı bulutlu
ANTALYA: 16°C – Kuvvetli sağanak
HATAY: 13°C – Parçalı bulutlu
ISPARTA: 10°C – Sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu.
ANKARA: 11°C – Çok bulutlu
ESKİŞEHİR: 11°C – Akşam sağanak
KONYA: 12°C – Çok bulutlu
SİVAS: 3°C – Çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak.
BOLU: 12°C – Çok bulutlu
DÜZCE: 17°C – Akşam sağanak
ZONGULDAK: 17°C – Akşam sağanak
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu.
AMASYA: 12°C
ARTVİN: 10°C
SAMSUN: 16°C
TRABZON: 15°C
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu.
ERZURUM: 1°C
KARS: 0°C
MALATYA: 1°C
VAN: 2°C
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu.
DİYARBAKIR: 2°C
GAZİANTEP: 6°C
SİİRT: 1°C
ŞANLIURFA: 10°C