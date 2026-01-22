https://anlatilaninotesi.com.tr/20260122/sanliurfada-izinsiz-gosteri-7-kisi-gozaltina-alindi-1102966009.html
Şanlıurfa'da izinsiz gösteri: 7 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen yürüyüşün ardından dağılmayan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti. Olaylarda 7 kişi gözaltına... 22.01.2026, Sputnik Türkiye
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'la bazı DEM Parti milletvekillerinin de katıldığı grup, Cumhuriyet Meydanı’ndan Mürşitpınar Caddesi’ne yürüdü.İzinli yürüyüşün sona ermesine rağmen sınır hattına gitmek isteyen gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara taş atarak karşılık verilmesi üzerine güvenlik güçleri TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.Ayrıca Aydınlar Mahallesi’nde DEM Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan bazı kişilerin polise havai fişek atması üzerine bölgede de müdahale gerçekleştirildi. Olayların ardından 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da izinsiz gösteri: 7 kişi gözaltına alındı
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde düzenlenen yürüyüşün ardından dağılmayan ve güvenlik güçlerine taş atan gruba polis müdahale etti. Olaylarda 7 kişi gözaltına alındı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar'la bazı DEM Parti milletvekillerinin de katıldığı grup, Cumhuriyet Meydanı’ndan Mürşitpınar Caddesi’ne yürüdü.
İzinli yürüyüşün sona ermesine rağmen sınır hattına gitmek isteyen gruba polis dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Uyarılara taş atarak karşılık verilmesi üzerine güvenlik güçleri TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.
Ayrıca Aydınlar Mahallesi’nde DEM Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan bazı kişilerin polise havai fişek atması üzerine bölgede de müdahale gerçekleştirildi. Olayların ardından 7 şüpheli gözaltına alındı.