Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trump-kanadanin-baris-kuruluna-katilimina-yonelik-davetin-geri-cekildigini-duyurdu-1102974844.html
Trump, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekildiğini duyurdu
Trump, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekildiğini duyurdu
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Gazze Barış Kurulu'na katılmasına yönelik daveti geri çektiğini bildirdi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T10:03+0300
2026-01-23T10:22+0300
dünya
kanada
abd
gazze
world economic forum (wef)
mark carney
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096006486_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_3b32f45bfa2c07e846956bad338992c0.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmasına yönelik davetini geri çektiğini belirtti. Truth Social hesabından Kanada Başbakanı Mark Carney'ye yönelik yaptığı paylaşımda Trump şu ifadeleri kullandı:Carney'nin Davos'taki açıklamalarıCarney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmasını Trump'tan bir gün önce gerçekleştirmiş, 'dünyanın bir kırılma noktasından geçtiğini' belirtmişti.Davos'taki konuşmasında Carney, ‘Biz bir geçiş sürecinde değil, bir kırılmanın tam ortasındayız’ ifadelerini kullanmış, son 20 yılda finans, sağlık ve jeopolitik alanlarda yaşanan krizlerin, "aşırı küresel entegrasyonun risklerinin bir sonucu" olduğunu savunmuştu.Artık yeni bir gerçekliğin oluştuğunu belirten Carney, şu ifadeleri kullanmıştı:Trump ise Carney'in ardından WEF marjında yaptığı konuşmada Kanada'nın iki ülke arasındaki ilişkiler nedeniyle aldığı "bedava" avantajlar için ABD'ye "minnettar" olması gerektiğini savunmuştu.Trump'a cevap olarak perşembe günü konuşan Carney, "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sayesinde var olmuyor. Kanada, biz Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260121/carneyin-davos-konusmasi-eski-dunya-duzeni-geri-gelmeyecek-masada-yoksak-menudeyiz-1102915727.html
kanada
gazze
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/07/1096006486_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_566cc5ad4f3e7215bf18f7908b0e0515.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kanada, abd, gazze, world economic forum (wef), mark carney, donald trump
kanada, abd, gazze, world economic forum (wef), mark carney, donald trump

Trump, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekildiğini duyurdu

10:03 23.01.2026 (güncellendi: 10:22 23.01.2026)
© AP Photo / Evan VucciABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney
ABD Başkanı Donald Trump ve Kanada Başbakanı Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© AP Photo / Evan Vucci
Abone ol
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Gazze Barış Kurulu'na katılmasına yönelik daveti geri çektiğini bildirdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmasına yönelik davetini geri çektiğini belirtti. Truth Social hesabından Kanada Başbakanı Mark Carney'ye yönelik yaptığı paylaşımda Trump şu ifadeleri kullandı:

Sayın Başbakan Carney, bu mektubun, Barış Kurulu'nun, Kanada'nın, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Liderler Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini bildirmek için kullanılması rica olunur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.

Carney'nin Davos'taki açıklamaları

Carney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmasını Trump'tan bir gün önce gerçekleştirmiş, 'dünyanın bir kırılma noktasından geçtiğini' belirtmişti.
Davos'taki konuşmasında Carney, ‘Biz bir geçiş sürecinde değil, bir kırılmanın tam ortasındayız’ ifadelerini kullanmış, son 20 yılda finans, sağlık ve jeopolitik alanlarda yaşanan krizlerin, "aşırı küresel entegrasyonun risklerinin bir sonucu" olduğunu savunmuştu.
Artık yeni bir gerçekliğin oluştuğunu belirten Carney, şu ifadeleri kullanmıştı:

Kanada gibi orta ölçekli güçler için soru, bu yeni gerçekliğe uyum sağlayıp sağlamamak değildir. Buna mecburuz. Asıl soru, bunu sadece daha yüksek duvarlar inşa ederek mi yapacağız, yoksa daha iddialı bir şey mi başaracağız? Orta güçler birlikte hareket etmek zorunda; çünkü masada yoksak, menüdeyiz.

Trump ise Carney'in ardından WEF marjında yaptığı konuşmada Kanada'nın iki ülke arasındaki ilişkiler nedeniyle aldığı "bedava" avantajlar için ABD'ye "minnettar" olması gerektiğini savunmuştu.
Trump'a cevap olarak perşembe günü konuşan Carney, "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sayesinde var olmuyor. Kanada, biz Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.
Mark Carney - Sputnik Türkiye, 1920, 21.01.2026
DÜNYA
Carney’in Davos konuşması: Eski dünya düzeni ‘geri gelmeyecek’, Masada yoksak menüdeyiz
21 Ocak, 15:09
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала