Trump, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekildiğini duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Gazze Barış Kurulu'na katılmasına yönelik daveti geri çektiğini bildirdi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmasına yönelik davetini geri çektiğini belirtti. Truth Social hesabından Kanada Başbakanı Mark Carney'ye yönelik yaptığı paylaşımda Trump şu ifadeleri kullandı:Carney'nin Davos'taki açıklamalarıCarney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmasını Trump'tan bir gün önce gerçekleştirmiş, 'dünyanın bir kırılma noktasından geçtiğini' belirtmişti.Davos'taki konuşmasında Carney, ‘Biz bir geçiş sürecinde değil, bir kırılmanın tam ortasındayız’ ifadelerini kullanmış, son 20 yılda finans, sağlık ve jeopolitik alanlarda yaşanan krizlerin, "aşırı küresel entegrasyonun risklerinin bir sonucu" olduğunu savunmuştu.Artık yeni bir gerçekliğin oluştuğunu belirten Carney, şu ifadeleri kullanmıştı:Trump ise Carney'in ardından WEF marjında yaptığı konuşmada Kanada'nın iki ülke arasındaki ilişkiler nedeniyle aldığı "bedava" avantajlar için ABD'ye "minnettar" olması gerektiğini savunmuştu.Trump'a cevap olarak perşembe günü konuşan Carney, "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sayesinde var olmuyor. Kanada, biz Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.

