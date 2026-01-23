Trump, Kanada'nın Barış Kurulu'na katılımına yönelik davetin geri çekildiğini duyurdu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trump-kanadanin-baris-kuruluna-katilimina-yonelik-davetin-geri-cekildigini-duyurdu-1102974844.html
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın Gazze Barış Kurulu'na katılmasına yönelik daveti geri çektiğini bildirdi. 23.01.2026, Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'nın 'Gazze Barış Kurulu'na katılmasına yönelik davetini geri çektiğini belirtti. Truth Social hesabından Kanada Başbakanı Mark Carney'ye yönelik yaptığı paylaşımda Trump şu ifadeleri kullandı:Carney'nin Davos'taki açıklamalarıCarney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmasını Trump'tan bir gün önce gerçekleştirmiş, 'dünyanın bir kırılma noktasından geçtiğini' belirtmişti.Davos'taki konuşmasında Carney, ‘Biz bir geçiş sürecinde değil, bir kırılmanın tam ortasındayız’ ifadelerini kullanmış, son 20 yılda finans, sağlık ve jeopolitik alanlarda yaşanan krizlerin, "aşırı küresel entegrasyonun risklerinin bir sonucu" olduğunu savunmuştu.Artık yeni bir gerçekliğin oluştuğunu belirten Carney, şu ifadeleri kullanmıştı:Trump ise Carney'in ardından WEF marjında yaptığı konuşmada Kanada'nın iki ülke arasındaki ilişkiler nedeniyle aldığı "bedava" avantajlar için ABD'ye "minnettar" olması gerektiğini savunmuştu.Trump'a cevap olarak perşembe günü konuşan Carney, "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sayesinde var olmuyor. Kanada, biz Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.
10:03 23.01.2026 (güncellendi: 10:22 23.01.2026)
Sayın Başbakan Carney, bu mektubun, Barış Kurulu'nun, Kanada'nın, şimdiye kadar kurulmuş en prestijli Liderler Kurulu'na katılma davetini geri çektiğini bildirmek için kullanılması rica olunur. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz.
Carney'nin Davos'taki açıklamaları
Carney, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) yaptığı konuşmasını Trump'tan bir gün önce gerçekleştirmiş, 'dünyanın bir kırılma noktasından geçtiğini' belirtmişti.
Davos'taki konuşmasında Carney, ‘Biz bir geçiş sürecinde değil, bir kırılmanın tam ortasındayız’ ifadelerini kullanmış, son 20 yılda finans, sağlık ve jeopolitik alanlarda yaşanan krizlerin, "aşırı küresel entegrasyonun risklerinin bir sonucu" olduğunu savunmuştu.
Artık yeni bir gerçekliğin oluştuğunu belirten Carney, şu ifadeleri kullanmıştı:
Kanada gibi orta ölçekli güçler için soru, bu yeni gerçekliğe uyum sağlayıp sağlamamak değildir. Buna mecburuz. Asıl soru, bunu sadece daha yüksek duvarlar inşa ederek mi yapacağız, yoksa daha iddialı bir şey mi başaracağız? Orta güçler birlikte hareket etmek zorunda; çünkü masada yoksak, menüdeyiz.
Trump ise Carney'in ardından WEF marjında yaptığı konuşmada Kanada'nın iki ülke arasındaki ilişkiler nedeniyle aldığı "bedava" avantajlar için ABD'ye "minnettar" olması gerektiğini savunmuştu.
Trump'a cevap olarak perşembe günü konuşan Carney, "Kanada, Amerika Birleşik Devletleri sayesinde var olmuyor. Kanada, biz Kanadalı olduğumuz için gelişiyor" ifadelerini kullanmıştı.