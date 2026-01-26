https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/izmiri-firtina-vurdu-yollar-gole-dondu-agaclar-devrildi-1103048992.html

İzmir'i fırtına vurdu: Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi

İzmir’de akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağanak, kent genelinde olumsuzluklara yol açtı. Birçok ilçede yollarda su... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

İzmir'de ekili olan kuvvetli rüzgar akşam saatlerinde yerini sağanak yağışa bıraktı.Birçok ilçede yollarda su birikintileri oluşurken, rögar taşmaları nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı. Karabağlar, Konak ve Buca’da fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, park halindeki araçlarda hasar meydana geldi.Kemeraltı Çarşısı’nda bazı iş yerlerini su basarken, Urla ve Çeşme’de de yağış hayatı olumsuz etkiledi. Alaçatı’da çöp konteynerlerinin sürüklenmesi sonucu bazı evlerde su baskınları yaşandı. Belediye ekipleri, olumsuzlukların giderilmesi için çalışma yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/meteorolojiden-sari-alarm-saat-verildi-istanbul-dahil-cok-sayida-kentte-saganak-etkili-olacak-1103025956.html

