Evinin bahçesine girenlere karşı havaya ateş açtı: Balkonda oturan bir kişi hayatını kaybetti

Evinin bahçesine girenlere karşı havaya ateş açtı: Balkonda oturan bir kişi hayatını kaybetti

Mersin'de bir evin bahçesine giren grupla ev sahibi arasında çıkan tartışmada karşı binadaki Suriye uyruklu 24 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin Valiliği Suriye'deki olayları protesto etmek amacıyla DEM Parti Tarsus İlçe Başkanlığı organizasyonunda yaklaşık 100 kişinin katılımıyla Gazipaşa Mahallesi'nde saat 19.00'da izinsiz gösteri düzenlendiğini belirtti.Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre grup saat 20.20 sıralarında dağıldı. "İzinsiz gösterinin sona ermesini müteakip bir grup şahsın bir evin bahçesine girmesi üzerine ev sahibiyle grup arasında tartışma yaşanmış ve ev sahibi tarafından havaya ateş açılmıştır" denilen açıklamada şunlar aktarıldı:

