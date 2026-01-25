Diyarbakır'da emniyet müdürlüğü önüne el yapımı patlayıcı atıldı: 2 şüpheli aranıyor

Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.