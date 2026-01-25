https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/diyarbakirda-emniyet-mudurlugu-onune-el-yapimi-patlayici-atildi-2-supheli-araniyor-1103024729.html
Diyarbakır'da emniyet müdürlüğü önüne el yapımı patlayıcı atıldı: 2 şüpheli aranıyor
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne yüzleri maskeli 2 kişinin el yapımı patlayıcı attığını duyurdu. Şüphelileri bulmak için çalışma... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
türki̇ye
diyarbakır valiliği
patlayıcı
maske
türki̇ye
Diyarbakır'da emniyet müdürlüğü önüne el yapımı patlayıcı atıldı: 2 şüpheli aranıyor
23:08 25.01.2026 (güncellendi: 00:28 26.01.2026)
Diyarbakır Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önüne yüzleri maskeli 2 kişinin el yapımı patlayıcı attığını duyurdu. Şüphelileri bulmak için çalışma başlatıldı. Olayda can kaybı ya da bir yaralanma durumu meydana gelmedi.
Diyarbakır Valiliği, bu akşam saat 20.15 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının vatandaş girişinin bulunduğu yola el yapımı patlayıcı atıldığını ve maskeli 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldığını bildirdi.
Valilikten olaya dair yapılan yazılı açıklamada 2 şüphelinin olay yerinden hızla ara sokaklara kaçtığının tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Olay yeri ve çevresinde uzman ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda el yapımı patlayıcının herhangi bir hasar oluşturmadığı belirlenmiştir. Faillerin kimliklerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışmalar güvenlik birimlerimiz tarafından titizlikle sürdürülmektedir.