https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trump-irana-buyuk-bir-guc-gonderiyoruz-venezuelada-petrol-arayacagiz-1102968046.html
Trump: İran'a büyük bir güç gönderiyoruz
Trump: İran'a büyük bir güç gönderiyoruz
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'un ardından yaptığı açıklamalarda, Grönland konusunda bir anlaşmaya varılması halinde ABD’nin istediği her şeyi yapabileceğini... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T02:34+0300
2026-01-23T02:34+0300
2026-01-23T02:43+0300
dünya
abd
donald trump
i̇ran
grönland
venezuela
dünya ekonomik forumu (world economic forum)
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897460_0:155:2985:1834_1920x0_80_0_0_fe4c0e0606eaf44a5acecaf0a63c9c89.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Barış Kurulu’na yapılan yatırımlar, Grönland’la yürütülen temaslar, Venezuela’daki enerji faaliyetleri ve İran’a yönelik askeri hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulundu.'Bazı ülkeler bir milyar dolardan çok daha fazla katkıda bulundu'Trump, bazı ülkelerin Barış Kurulu’na 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirterek, “Bazı ülkeler bir milyar dolardan çok daha fazla katkıda bulundu. Bu çok para ama barışın değeriyle kıyaslanamaz bile” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Birleşmiş Milletler’in Barış Kurulu ile işbirliğinden fayda sağlayacağını belirterek, “Barış Kurulu ile çalışmanın Birleşmiş Milletler için iyi bir şey olacağını düşünüyorum” dedi.'İstediğimiz her şeyi yapabiliriz'Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun ardından açıklamalarda bulunan Trump, Grönland konusunda bir anlaşmaya varılması halinde ABD’nin istediği her şeyi yapabileceğini söylerken, kendi bakış açısına göre Grönland konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde güçlü bir irade bulunduğunu ve önümüzdeki iki hafta içinde somut gelişmeler yaşanabileceğini vurguladı.'Venezuela'da petrol arayacağız'Öte yandan Trump, ABD petrol şirketlerinin Venezuela’da yakında petrol arama faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Ancak şirketlerin, ülkeye hızlı bir şekilde geri dönmenin uygulanabilirliği konusunda bazı endişeler taşıdığını da sözlerine ekledi.'İran’a büyük bir güç gönderiyoruz'Trump ayrıca İran’a yönelik askeri hareketliliğe de dikkat çekti. Çok sayıda ABD askeri gemisinin 'her ihtimale karşı' İran’a doğru hareket ettiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/trump-moskovadaki-abd-heyeti-putin-gorusmesini-dikkatle-takip-edecegim-1102967196.html
i̇ran
grönland
venezuela
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/15/1102897460_167:0:2819:1989_1920x0_80_0_0_491d979ef92049179c68609a0100ee23.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, donald trump, i̇ran, grönland, venezuela, dünya ekonomik forumu (world economic forum), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd, donald trump, i̇ran, grönland, venezuela, dünya ekonomik forumu (world economic forum), birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
Trump: İran'a büyük bir güç gönderiyoruz
02:34 23.01.2026 (güncellendi: 02:43 23.01.2026)
ABD Başkanı Donald Trump, Davos'un ardından yaptığı açıklamalarda, Grönland konusunda bir anlaşmaya varılması halinde ABD’nin istediği her şeyi yapabileceğini, Venezuela'da petrol arayacaklarını ve İran'a doğru büyük bir filo gönderdiklerini söyledi.
ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Barış Kurulu’na yapılan yatırımlar, Grönland’la yürütülen temaslar, Venezuela’daki enerji faaliyetleri ve İran’a yönelik askeri hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulundu.
'Bazı ülkeler bir milyar dolardan çok daha fazla katkıda bulundu'
Trump, bazı ülkelerin Barış Kurulu’na 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirterek, “Bazı ülkeler bir milyar dolardan çok daha fazla katkıda bulundu. Bu çok para ama barışın değeriyle kıyaslanamaz bile” ifadelerini kullandı.
Trump ayrıca, Birleşmiş Milletler’in Barış Kurulu ile işbirliğinden fayda sağlayacağını belirterek, “Barış Kurulu ile çalışmanın Birleşmiş Milletler için iyi bir şey olacağını düşünüyorum” dedi.
'İstediğimiz her şeyi yapabiliriz'
Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun ardından açıklamalarda bulunan Trump, Grönland konusunda bir anlaşmaya varılması halinde ABD’nin istediği her şeyi yapabileceğini söylerken, kendi bakış açısına göre Grönland konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde güçlü bir irade bulunduğunu ve önümüzdeki iki hafta içinde somut gelişmeler yaşanabileceğini vurguladı.
'Venezuela'da petrol arayacağız'
Öte yandan Trump, ABD petrol şirketlerinin Venezuela’da yakında petrol arama faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Ancak şirketlerin, ülkeye hızlı bir şekilde geri dönmenin uygulanabilirliği konusunda bazı endişeler taşıdığını da sözlerine ekledi.
'İran’a büyük bir güç gönderiyoruz'
Trump ayrıca İran’a yönelik askeri hareketliliğe de dikkat çekti. Çok sayıda ABD askeri gemisinin 'her ihtimale karşı' İran’a doğru hareket ettiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:
“O yöne doğru büyük bir filo gönderdik ve neler olacağını göreceğiz. İran’a büyük bir güç gönderiyoruz. Herhangi bir şey olmasını istemem ama onları çok yakından izliyoruz