Trump: İran'a büyük bir güç gönderiyoruz

ABD Başkanı Donald Trump, uluslararası gündeme ilişkin yaptığı açıklamalarda Barış Kurulu’na yapılan yatırımlar, Grönland’la yürütülen temaslar, Venezuela’daki enerji faaliyetleri ve İran’a yönelik askeri hareketlilik hakkında değerlendirmelerde bulundu.'Bazı ülkeler bir milyar dolardan çok daha fazla katkıda bulundu'Trump, bazı ülkelerin Barış Kurulu’na 1 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını belirterek, “Bazı ülkeler bir milyar dolardan çok daha fazla katkıda bulundu. Bu çok para ama barışın değeriyle kıyaslanamaz bile” ifadelerini kullandı. Trump ayrıca, Birleşmiş Milletler’in Barış Kurulu ile işbirliğinden fayda sağlayacağını belirterek, “Barış Kurulu ile çalışmanın Birleşmiş Milletler için iyi bir şey olacağını düşünüyorum” dedi.'İstediğimiz her şeyi yapabiliriz'Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nun ardından açıklamalarda bulunan Trump, Grönland konusunda bir anlaşmaya varılması halinde ABD’nin istediği her şeyi yapabileceğini söylerken, kendi bakış açısına göre Grönland konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde güçlü bir irade bulunduğunu ve önümüzdeki iki hafta içinde somut gelişmeler yaşanabileceğini vurguladı.'Venezuela'da petrol arayacağız'Öte yandan Trump, ABD petrol şirketlerinin Venezuela’da yakında petrol arama faaliyetlerine başlayacağını açıkladı. Ancak şirketlerin, ülkeye hızlı bir şekilde geri dönmenin uygulanabilirliği konusunda bazı endişeler taşıdığını da sözlerine ekledi.'İran’a büyük bir güç gönderiyoruz'Trump ayrıca İran’a yönelik askeri hareketliliğe de dikkat çekti. Çok sayıda ABD askeri gemisinin 'her ihtimale karşı' İran’a doğru hareket ettiğini belirten Trump, şu ifadeleri kullandı:

