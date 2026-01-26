https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/ingiliz-ordusunda-taciz-iddialari-buyuyor-500den-fazla-kisi-polise-basvurdu-1103045967.html

İngiliz ordusunda taciz iddiaları büyüyor: 500’den fazla kişi polise başvurdu

İngiliz ordusunda taciz iddiaları büyüyor: 500’den fazla kişi polise başvurdu

Sputnik Türkiye

İngiltere’de askeri sağlık muayenelerinde yaşandığı öne sürülen cinsel istismar iddialarıyla ilgili soruşturmanın kapsamı genişletildi. Orduyla başlayan... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T18:36+0300

2026-01-26T18:36+0300

2026-01-26T18:36+0300

dünya

savunma bakanlığı

i̇ngiltere

ordu

donanma

i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf)

istismar

cinsel istismar

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0d/1096194133_0:59:1177:721_1920x0_80_0_0_40656e9bbfe0d65f04e39a7d00486816.png

İngiltere’de askeri sağlık muayenelerinde cinsel istismar yaşandığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma genişletildi. Polis kaynaklarına göre, son süreçte 500’den fazla kişinin yetkililerle iletişime geçtiği bildirildi.Soruşturmanın, ilk olarak orduya katılım muayeneleriyle sınırlı olduğu ancak gelen başvuruların ardından Kraliyet Donanması ve Kraliyet Hava Kuvvetleri’ni de kapsayacak şekilde genişletildiği aktarıldı.Soruşturmanın kapsamı genişlediSoruşturmayı yürüten Wiltshire Polisi, başvuruların 1970’lerden 2016 yılına kadar uzanan bir dönemi kapsadığını açıkladı. Yetkililer, asker olanların yanı sıra muayeneden sonra silahlı kuvvetlere katılmayan kişilerin de başvurduğunu belirtti.Polis çağrı yaptıSoruşturmanın başındaki üst düzey yetkili Darren Hannant, yapılan başvuruların iddiaların ciddiyetini gösterdiğini ifade etti. Hannant’ın, “Bu tür deneyimleri paylaşmanın ne kadar zor olduğunu biliyoruz. Elimizdeki her bildirimi hassasiyetle değerlendireceğiz” dediği aktarıldı. Yetkililer, bilgi sahibi olan herkesin asker ya da sivil ayrımı olmaksızın polise başvurabileceğini vurguladı.Soruşturmanın 'Operation Pianora' adıyla yürütüldüğü, Savunma Bakanlığı ve askeri ağır suçlar biriminin de sürece destek verdiği belirtildi. Polis, birden fazla şüphelinin söz konusu olabileceğini ancak bu aşamada ayrıntı paylaşılmadığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/dunyanin-en-guclu-donanmalari-2026-listesi-aciklandi-turkiye-3-sira-birden-yukseldi-1103043590.html

i̇ngiltere

ordu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

savunma bakanlığı, i̇ngiltere, ordu, donanma, i̇ngiltere kraliyet hava kuvvetleri (raf), istismar, cinsel istismar