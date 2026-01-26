https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/dunyanin-en-guclu-donanmalari-2026-listesi-aciklandi-turkiye-3-sira-birden-yukseldi-1103043590.html

Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 listesi açıklandı: Türkiye 3 sıra birden yükseldi

ABD merkezli Global Firepower’ın yayımladığı 2026 donanma gücü sıralaması açıklandı. Listeye göre Türkiye, yerli savunma sanayii hamlelerinin etkisiyle 3... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

Küresel askeri dengeleri yakından ilgilendiren “dünyanın en güçlü donanmaları 2026” listesi yayımlandı. Ülkelerin filo gücünü ve askeri kapasitesini analiz eden ABD merkezli Global Firepower, yeni sıralamada Türkiye’nin dikkat çekici yükselişine işaret etti.Türkiye donanma gücünde ilk 10’a girdiListeye göre Türkiye, son yıllarda hız kazanan yerli savunma sanayii projeleriyle donanma kapasitesini artırarak 3 sıra birden yükseldi. Böylece Türkiye, 2026 sıralamasında 9’uncu basamakta yer aldı.Zirvede ABD var, Rusya ve Çin takipteGlobal Firepower verilerine göre listenin ilk üç sırasında ABD, Rusya ve Çin bulunuyor. Bu ülkeler, küresel ölçekte deniz gücü projeksiyonu ve filo kapasitesi açısından lider konumlarını korudu.2026’nın öne çıkan ülkeleri: Hindistan ve Güney Kore üst sıralardaSıralamada Hindistan 4’üncü, Güney Kore ise 5’inci sırada yer aldı. Fransa ve Japonya yükseliş gösterirken, Birleşik Krallık bir basamak gerileyerek 8’inci sıraya indi.Dünyanın en güçlü donanmaları 2026 sıralaması

