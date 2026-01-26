https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/iklim-degisikliginin-40-yillik-bilancosu-amazonda-sessiz-degisim-1103036243.html

İklim değişikliğinin 40 yıllık bilançosu: Amazon’da sessiz değişim

İklim değişikliğinin 40 yıllık bilançosu: Amazon’da sessiz değişim

Sputnik Türkiye

40 yıla yayılan orman kayıtlarını inceleyen yeni bir araştırma, Amazon ve And Dağları’ndaki tropikal ormanlarda ağaç çeşitliliğinin bölgeden bölgeye... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-26T13:14+0300

2026-01-26T13:14+0300

2026-01-26T13:14+0300

yaşam

and dağları

amazon

orman

iklim değişikliği

küresel ısınma

ağaç

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094421151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1933e9c69162cd35709fffa7a05f6b6.jpg

Amazon ve And Dağları'nda yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, tropikal ormanlardaki ağaç türleri son on yıllarda önemli değişimler yaşıyor. Çalışma, Liverpool Üniversitesi’nden Dr. Belen Fadrique liderliğinde yürütüldü. Araştırma, 1970’lerden bu yana tutulan ve yüzlerce bilim insanının katkı sunduğu 40 yıllık ağaç kayıtlarına dayanıyor.Genel denge, bölgesel kırılmaKıta genelinde bakıldığında toplam tür sayısının büyük ölçüde sabit kaldığı aktarıldı. Ancak bu tablo, bazı bölgelerde ciddi tür kayıpları yaşanırken, bazı alanlarda tür sayısının arttığı gerçeğini gizliyor. Araştırmacılar, iklim değişikliğinin tropikal ormanları tek tip değil, eşitsiz biçimde etkilediğini belirtiyor.Sıcak ve kurak alanlarda kayıpVerilere göre daha sıcak, daha kurak ve yağışın mevsimlere sert biçimde dağıldığı ormanlarda ağaç türleri azalıyor. Orta Andlar, Guyana Kalkanı ve Orta Doğu Amazon havzasında düşüşler öne çıkarken; Kuzey Andlar ve Batı Amazon’da tür artışı kaydedildi. Yağış miktarı ve yağış rejimi, bu farklılığın belirleyici unsurları arasında gösterildi.Çalışma, 10 ülkede yer alan 406 uzun dönemli orman alanından elde edilen verilerle, Güney Amerika tropiklerinde 20 binden fazla ağaç türünün izini sürdü.Araştırmacılar, RAINFOR gibi ağların katkısıyla elde edilen bu verilerin, ormansızlaşma baskısıyla birlikte değerlendirildiğinde, Amazon–And geçiş bölgelerinin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.Bulgular, Nature Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/japonya-son-pandalarina-veda-ediyor-diplomatik-gerilim-ayriliga-sebep-oldu-1103020490.html

and dağları

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

and dağları, amazon, orman, iklim değişikliği, küresel ısınma, ağaç