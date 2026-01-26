https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/iklim-degisikliginin-40-yillik-bilancosu-amazonda-sessiz-degisim-1103036243.html
İklim değişikliğinin 40 yıllık bilançosu: Amazon’da sessiz değişim
İklim değişikliğinin 40 yıllık bilançosu: Amazon’da sessiz değişim
Sputnik Türkiye
40 yıla yayılan orman kayıtlarını inceleyen yeni bir araştırma, Amazon ve And Dağları’ndaki tropikal ormanlarda ağaç çeşitliliğinin bölgeden bölgeye... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T13:14+0300
2026-01-26T13:14+0300
2026-01-26T13:14+0300
yaşam
and dağları
amazon
orman
iklim değişikliği
küresel ısınma
ağaç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094421151_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a1933e9c69162cd35709fffa7a05f6b6.jpg
Amazon ve And Dağları'nda yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, tropikal ormanlardaki ağaç türleri son on yıllarda önemli değişimler yaşıyor. Çalışma, Liverpool Üniversitesi’nden Dr. Belen Fadrique liderliğinde yürütüldü. Araştırma, 1970’lerden bu yana tutulan ve yüzlerce bilim insanının katkı sunduğu 40 yıllık ağaç kayıtlarına dayanıyor.Genel denge, bölgesel kırılmaKıta genelinde bakıldığında toplam tür sayısının büyük ölçüde sabit kaldığı aktarıldı. Ancak bu tablo, bazı bölgelerde ciddi tür kayıpları yaşanırken, bazı alanlarda tür sayısının arttığı gerçeğini gizliyor. Araştırmacılar, iklim değişikliğinin tropikal ormanları tek tip değil, eşitsiz biçimde etkilediğini belirtiyor.Sıcak ve kurak alanlarda kayıpVerilere göre daha sıcak, daha kurak ve yağışın mevsimlere sert biçimde dağıldığı ormanlarda ağaç türleri azalıyor. Orta Andlar, Guyana Kalkanı ve Orta Doğu Amazon havzasında düşüşler öne çıkarken; Kuzey Andlar ve Batı Amazon’da tür artışı kaydedildi. Yağış miktarı ve yağış rejimi, bu farklılığın belirleyici unsurları arasında gösterildi.Çalışma, 10 ülkede yer alan 406 uzun dönemli orman alanından elde edilen verilerle, Güney Amerika tropiklerinde 20 binden fazla ağaç türünün izini sürdü.Araştırmacılar, RAINFOR gibi ağların katkısıyla elde edilen bu verilerin, ormansızlaşma baskısıyla birlikte değerlendirildiğinde, Amazon–And geçiş bölgelerinin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.Bulgular, Nature Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/japonya-son-pandalarina-veda-ediyor-diplomatik-gerilim-ayriliga-sebep-oldu-1103020490.html
and dağları
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/0c/1094421151_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_53f0b37a2fe9500e14687df9fc8faaff.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
and dağları, amazon, orman, iklim değişikliği, küresel ısınma, ağaç
and dağları, amazon, orman, iklim değişikliği, küresel ısınma, ağaç
İklim değişikliğinin 40 yıllık bilançosu: Amazon’da sessiz değişim
40 yıla yayılan orman kayıtlarını inceleyen yeni bir araştırma, Amazon ve And Dağları’ndaki tropikal ormanlarda ağaç çeşitliliğinin bölgeden bölgeye değiştiğini, bazı alanlarda kayıpların hızlandığını ortaya koydu.
Amazon ve And Dağları'nda yapılan kapsamlı bir araştırmaya göre, tropikal ormanlardaki ağaç türleri son on yıllarda önemli değişimler yaşıyor.
Çalışma, Liverpool Üniversitesi’nden Dr. Belen Fadrique liderliğinde yürütüldü. Araştırma, 1970’lerden bu yana tutulan ve yüzlerce bilim insanının katkı sunduğu 40 yıllık ağaç kayıtlarına dayanıyor.
Genel denge, bölgesel kırılma
Kıta genelinde bakıldığında toplam tür sayısının büyük ölçüde sabit kaldığı aktarıldı. Ancak bu tablo, bazı bölgelerde ciddi tür kayıpları yaşanırken, bazı alanlarda tür sayısının arttığı gerçeğini gizliyor. Araştırmacılar, iklim değişikliğinin tropikal ormanları tek tip değil, eşitsiz biçimde etkilediğini belirtiyor.
Sıcak ve kurak alanlarda kayıp
Verilere göre daha sıcak, daha kurak ve yağışın mevsimlere sert biçimde dağıldığı ormanlarda ağaç türleri azalıyor. Orta Andlar, Guyana Kalkanı ve Orta Doğu Amazon havzasında düşüşler öne çıkarken; Kuzey Andlar ve Batı Amazon’da tür artışı kaydedildi. Yağış miktarı ve yağış rejimi, bu farklılığın belirleyici unsurları arasında gösterildi.
Çalışma, 10 ülkede yer alan 406 uzun dönemli orman alanından elde edilen verilerle, Güney Amerika tropiklerinde 20 binden fazla ağaç türünün izini sürdü.
Araştırmacılar, RAINFOR gibi ağların katkısıyla elde edilen bu verilerin, ormansızlaşma baskısıyla birlikte değerlendirildiğinde, Amazon–And geçiş bölgelerinin korunmasının kritik olduğunu vurguladı.
Bulgular, Nature Ecology and Evolution dergisinde yayımlandı.