https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/abdde-icinde-8-kisinin-bulundugu-ozel-jet-dustu-1103027024.html
ABD'de içinde 8 kişinin bulunduğu özel jet düştü
ABD’de içinde 8 kişinin bulunduğu özel jet düştü
Sputnik Türkiye
ABD'nin Maine Eyaleti'nde, Bombardier Challenger tipi özel jetin kalkış sırasında düştüğü belirtildi.
CNN televizyonu, bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Maine Eyaleti'ndeki Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan özel jetin kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldığını bildirdi.Haberde, “Akşam, Maine Eyaleti’nin Bangor kentinden kalkış sırasında, içinde sekiz kişi bulunan bir Bombardier Challenger 650 özel jeti düştü” ifadesi yer aldı.ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayı doğrularken olayın Pazar günü yerel saatle 19:45'te meydana geldiğini belirtti.Bangor Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
07:38 26.01.2026 (güncellendi: 08:02 26.01.2026)
ABD'nin Maine Eyaleti’nde, Bombardier Challenger tipi özel jetin kalkış sırasında düştüğü belirtildi.
CNN televizyonu, bilgi sahibi bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Maine Eyaleti'ndeki Bangor Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan özel jetin kalkıştan kısa süre sonra yere çakıldığını bildirdi.
Haberde, “Akşam, Maine Eyaleti’nin Bangor kentinden kalkış sırasında, içinde sekiz kişi bulunan bir Bombardier Challenger 650 özel jeti düştü” ifadesi yer aldı.
ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) kazayı doğrularken olayın Pazar günü yerel saatle 19:45'te meydana geldiğini belirtti.
Bangor Uluslararası Havalimanı geçici olarak kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bombardier Challenger 650, ABD’de 1970'lerin sonlarından beri üretilen ve modifikasyonuna bağlı olarak 19 kişiye kadar yolcu taşıyabilen bir jet.

