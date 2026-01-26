Fenerbahçe'den Galatasaray'a Ali Koç cevabı: 'Polemikler üretilmesini doğru bulmuyoruz'
Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray'ın Ali Koç hakkındaki iddialarına yanıt verdi. Fenerbahçe, Galatasaray'ın Ali Koç'la ilgili yaptığı açıklamanın kabul edilemez olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiğine yönelik olarak sarı kırmızılı kulüpten gelen iddialara sarı lacivertlilerden yanıt geldi.
Fenerbahçe Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:
"Galatasaray Spor Kulübü’nün, bir önceki başkanımız Sayın Ali Koç hakkında yaptığı açıklamayı kabul edilemez buluyoruz. Kendi camialarını konsolide etme amacıyla Sayın Ali Koç üzerinden yapay polemikler üretilmesini kesin bir dille reddediyor; bir önceki başkanımızın saha dışı tartışmaların öznesi hâline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Son dönemde Türk spor kamuoyunda, saha dışı söylemler üzerinden sürekli bir algı oluşturulmaya çalışıldığı açıktır. Kulübümüz bu anlayışın karşısında durmakta; dün olduğu gibi bugün de odağını yalnızca saha içine, sportif rekabete ve emeğe dayalı mücadeleye yöneltmektedir. Türk sporunun ihtiyacı olan; gerilimi tırmandıran, camiaları karşı karşıya getiren ve kamuoyu önünde polemik yaratmayı amaçlayan açıklamalar değil; sağduyu, sorumluluk ve itidaldir. Kulübümüz; sporun sahada kalması, rekabetin centilmenlik temelinde yürütülmesi ve Türk sporunun huzur ortamı içerisinde gelişmesi adına üzerine düşen sorumluluğu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kararlılıkla yerine getirmeye devam edecektir."
Ne olmuştu?
Galatasaray Kulübü'nün resmi internet sitesinden dün yapılan açıklamada, Fenerbahçe Kulübü'nün eski başkanı Ali Koç'un sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'u tehdit ettiği öne sürülmüştü. Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Tüm Türkiye bilmelidir ki Okan Hocamıza yapılan bu tehdit Galatasaray Spor Kulübü’ne yapılmıştır." ifadeleri kullanılmıştı.
23 Ocak, 22:21