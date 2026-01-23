https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/galatasaray-transferi-duyurdu-noa-lang-imzayi-atti-1102995577.html
Galatasaray transferi duyurdu: Noa Lang imzayı attı
Galatasaray transferi duyurdu: Noa Lang imzayı attı
Sputnik Türkiye
Galatasaray, Noa Noell Lang’ın, 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda SSCN Napoli'yle anlaşma... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T22:21+0300
2026-01-23T22:21+0300
2026-01-23T22:21+0300
spor
noa lang
transfer
transfermarkt
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102995224_0:524:2047:1675_1920x0_80_0_0_d51d3eba8e1a0e76e536a677bd7706d1.jpg
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Noa Noell Lang’ı kadrosuna kattı.26 yaşındaki Lang için bugün imza töreni düzenlendi. 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi.Anlaşma kapsamında Galatasaray, Napoli’ye 2 milyon euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Noa Lang ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/galatasarayin-yeni-transferi-noa-lang-istanbulda-kulubun-buyuklugu-ve-sosyal-medyadaki-taraftarlar-1102969955.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102995224_0:512:2047:2047_1920x0_80_0_0_2c34d3e45dc9902a93ba1fe0089a5442.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
noa lang, transfer, transfermarkt , galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü
noa lang, transfer, transfermarkt , galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü
Galatasaray transferi duyurdu: Noa Lang imzayı attı
Galatasaray, Noa Noell Lang’ın, 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda SSCN Napoli'yle anlaşma sağladığını duyurdu.
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Noa Noell Lang’ı kadrosuna kattı.
26 yaşındaki Lang için bugün imza töreni düzenlendi. 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi.
Anlaşma kapsamında Galatasaray, Napoli’ye 2 milyon euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Noa Lang ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacak.