Galatasaray transferi duyurdu: Noa Lang imzayı attı
Galatasaray transferi duyurdu: Noa Lang imzayı attı
Galatasaray, Noa Noell Lang'ın, 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda SSCN Napoli'yle anlaşma...
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Noa Noell Lang'ı kadrosuna kattı.26 yaşındaki Lang için bugün imza töreni düzenlendi. 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi.Anlaşma kapsamında Galatasaray, Napoli'ye 2 milyon euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Noa Lang ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacak.
22:21 23.01.2026
Galatasaray, Noa Noell Lang’ın, 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda SSCN Napoli'yle anlaşma sağladığını duyurdu.
Galatasaray, Hollandalı futbolcu Noa Noell Lang’ı kadrosuna kattı.
26 yaşındaki Lang için bugün imza töreni düzenlendi. 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi.
Anlaşma kapsamında Galatasaray, Napoli’ye 2 milyon euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Noa Lang ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacak.
SPOR
Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang İstanbul'da: 'Kulübün büyüklüğü ve sosyal medyadaki taraftarlar etkili oldu'
