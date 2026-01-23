https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/galatasaray-transferi-duyurdu-noa-lang-imzayi-atti-1102995577.html

Galatasaray transferi duyurdu: Noa Lang imzayı attı

Galatasaray transferi duyurdu: Noa Lang imzayı attı

Sputnik Türkiye

Galatasaray, Noa Noell Lang’ın, 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için satın alma opsiyonlu olarak geçici transferi konusunda SSCN Napoli'yle anlaşma... 23.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-23T22:21+0300

2026-01-23T22:21+0300

2026-01-23T22:21+0300

spor

noa lang

transfer

transfermarkt

galatasaray

galatasaray sportif aş

galatasaray spor kulübü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/17/1102995224_0:524:2047:1675_1920x0_80_0_0_d51d3eba8e1a0e76e536a677bd7706d1.jpg

Galatasaray, Hollandalı futbolcu Noa Noell Lang’ı kadrosuna kattı.26 yaşındaki Lang için bugün imza töreni düzenlendi. 2025-2026 sezonunun kalan bölümü için oyuncunun satın alma opsiyonlu kiralandığı belirtildi.Anlaşma kapsamında Galatasaray, Napoli’ye 2 milyon euro tutarında geçici transfer bedeli ödeyecek. Noa Lang ise 2025-2026 sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret alacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/galatasarayin-yeni-transferi-noa-lang-istanbulda-kulubun-buyuklugu-ve-sosyal-medyadaki-taraftarlar-1102969955.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

noa lang, transfer, transfermarkt , galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü