https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/eyupspor---besiktas-macinda-4-gollu-duello-1103050120.html
Eyüpspor - Beşiktaş maçında 4 gollü düello
Eyüpspor - Beşiktaş maçında 4 gollü düello
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Eyüpspor'la Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T22:19+0300
2026-01-26T22:19+0300
2026-01-26T22:19+0300
spor
türkiye
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
futbol
futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
sergen yalçın
orkun kökçü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103049946_0:201:2294:1491_1920x0_80_0_0_34614490834de22ae569440f7dbb5564.jpg
Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Eyüpspor'a konuk oldu.6. dakikada Orkun Kökçü’nün uzak mesafeden attığı golle siyah beyazlı ekip öne geçti. Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok’un şık vuruşuyla eşitliği sağladı. 65. dakikada Emre Akbaba penaltıdan takımını öne geçirdi.Beşiktaş, 76. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle yeniden dengeyi kurdu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/pep-guardiola-galatasaray-maci-oncesi-konustu-taraftarlarimiza-ihtiyacimiz-var-1103049666.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/1a/1103049946_125:0:2170:1534_1920x0_80_0_0_dd1c729c28d6cd88e806bc3aa4518e54.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sergen yalçın, orkun kökçü
türkiye, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sergen yalçın, orkun kökçü
Eyüpspor - Beşiktaş maçında 4 gollü düello
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Eyüpspor'la Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Eyüpspor'a konuk oldu.
6. dakikada Orkun Kökçü’nün uzak mesafeden attığı golle siyah beyazlı ekip öne geçti. Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok’un şık vuruşuyla eşitliği sağladı. 65. dakikada Emre Akbaba penaltıdan takımını öne geçirdi.
Beşiktaş, 76. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle yeniden dengeyi kurdu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.