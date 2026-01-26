Türkiye
Eyüpspor - Beşiktaş maçında 4 gollü düello
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Eyüpspor'la Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi. 26.01.2026, Sputnik Türkiye
Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Eyüpspor'a konuk oldu.6. dakikada Orkun Kökçü’nün uzak mesafeden attığı golle siyah beyazlı ekip öne geçti. Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok’un şık vuruşuyla eşitliği sağladı. 65. dakikada Emre Akbaba penaltıdan takımını öne geçirdi.Beşiktaş, 76. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle yeniden dengeyi kurdu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
türkiye, beşiktaş, beşiktaş jimnastik kulübü, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, sergen yalçın, orkun kökçü
Eyüpspor - Beşiktaş maçında 4 gollü düello

22:19 26.01.2026
Trendyol Süper Lig’in 19. haftasında Eyüpspor'la Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda karşı karşıya geldi. Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
Beşiktaş, Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda Eyüpspor'a konuk oldu.
6. dakikada Orkun Kökçü’nün uzak mesafeden attığı golle siyah beyazlı ekip öne geçti. Eyüpspor, 57. dakikada Umut Bozok’un şık vuruşuyla eşitliği sağladı. 65. dakikada Emre Akbaba penaltıdan takımını öne geçirdi.
Beşiktaş, 76. dakikada Cengiz Ünder’in golüyle yeniden dengeyi kurdu. Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmayınca taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.
