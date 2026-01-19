https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/uzaya-gonderilen-viruslerde-beklenmedik-degisim-meydana-geldi-1102852037.html

Uzaya gönderilen virüslerde beklenmedik değişim meydana geldi

Uzaya gönderilen virüslerde beklenmedik değişim meydana geldi

Sputnik Türkiye

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürütülen deneyde, bakterileri enfekte eden virüslerin mikro yerçekiminde farklı şekilde evrimleştiği aktarıldı. Bulguların... 19.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-19T14:40+0300

2026-01-19T14:40+0300

2026-01-19T14:40+0300

sağlik

dünya

uluslararası uzay i̇stasyonu

deney

araştırma

virüs

bakteri

evrim

mutasyon

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102852023_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e6b8bf1827d7524c73ed2d27d0964852.jpg

Araştırmacıların aktardığına göre, Dünya’da bakterilerle virüsler arasında süregelen 'evrimsel yarış', uzayda farklı işliyor. Mikro yerçekimi koşulları, bakterilerin yapısını ve virüs–bakteri temaslarını değiştirerek alışılmış etkileşimleri bozuyor.Çalışmada, bakterileri enfekte eden virüslerin, mikro yerçekiminde de görevini sürdürebildiği ancak sürecin daha yavaş ve farklı bir seyir izlediği ifade edildi.Uzayda genetik değişim gözlendiBilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan örneklerle Dünya’daki örnekleri karşılaştırdı. Sonuçlara göre, uzaydaki virüsler enfeksiyon yeteneğini artırabilecek özgün genetik değişimler geliştirdi.Aynı şekilde, uzaydaki E. coli bakterilerinin de virüslere karşı kendilerini koruyabilecek mutasyonlar biriktirdiği aktarıldı.Dünya için umut veren sonuçlarAraştırmacılar, uzayda ortaya çıkan bu değişimlerin Dünya’da yapılan ek deneylerde, idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan ve normalde dirençli olan bakterilere karşı daha etkili sonuçlar verdiğini bildirdi.Çalışmanın yazarları, “Uzay, virüsler ve bakteriler arasındaki etkileşimi kökten değiştiriyor. Bu uyum süreçlerini inceleyerek, Dünya’da daha güçlü tedaviler geliştirebildik” ifadelerini kullandı.Araştırmanın, University of Wisconsin–Madison öncülüğünde yürütüldüğü ve bulguların PLOS Biology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bitkiye-ilac-artik-receteyle-alinacak-receteyi-kim-yazacak-uygulama-ne-zaman-basliyor-1102847635.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dünya, uluslararası uzay i̇stasyonu, deney, araştırma, virüs, bakteri, evrim, mutasyon