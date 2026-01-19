https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/uzaya-gonderilen-viruslerde-beklenmedik-degisim-meydana-geldi-1102852037.html
Uzaya gönderilen virüslerde beklenmedik değişim meydana geldi
Uzaya gönderilen virüslerde beklenmedik değişim meydana geldi
Sputnik Türkiye
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürütülen deneyde, bakterileri enfekte eden virüslerin mikro yerçekiminde farklı şekilde evrimleştiği aktarıldı. Bulguların... 19.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-19T14:40+0300
2026-01-19T14:40+0300
2026-01-19T14:40+0300
sağlik
dünya
uluslararası uzay i̇stasyonu
deney
araştırma
virüs
bakteri
evrim
mutasyon
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102852023_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_e6b8bf1827d7524c73ed2d27d0964852.jpg
Araştırmacıların aktardığına göre, Dünya’da bakterilerle virüsler arasında süregelen 'evrimsel yarış', uzayda farklı işliyor. Mikro yerçekimi koşulları, bakterilerin yapısını ve virüs–bakteri temaslarını değiştirerek alışılmış etkileşimleri bozuyor.Çalışmada, bakterileri enfekte eden virüslerin, mikro yerçekiminde de görevini sürdürebildiği ancak sürecin daha yavaş ve farklı bir seyir izlediği ifade edildi.Uzayda genetik değişim gözlendiBilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan örneklerle Dünya’daki örnekleri karşılaştırdı. Sonuçlara göre, uzaydaki virüsler enfeksiyon yeteneğini artırabilecek özgün genetik değişimler geliştirdi.Aynı şekilde, uzaydaki E. coli bakterilerinin de virüslere karşı kendilerini koruyabilecek mutasyonlar biriktirdiği aktarıldı.Dünya için umut veren sonuçlarAraştırmacılar, uzayda ortaya çıkan bu değişimlerin Dünya’da yapılan ek deneylerde, idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan ve normalde dirençli olan bakterilere karşı daha etkili sonuçlar verdiğini bildirdi.Çalışmanın yazarları, “Uzay, virüsler ve bakteriler arasındaki etkileşimi kökten değiştiriyor. Bu uyum süreçlerini inceleyerek, Dünya’da daha güçlü tedaviler geliştirebildik” ifadelerini kullandı.Araştırmanın, University of Wisconsin–Madison öncülüğünde yürütüldüğü ve bulguların PLOS Biology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/bitkiye-ilac-artik-receteyle-alinacak-receteyi-kim-yazacak-uygulama-ne-zaman-basliyor-1102847635.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/13/1102852023_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_3d7e42b871f930a353c4dad590d6f689.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya, uluslararası uzay i̇stasyonu, deney, araştırma, virüs, bakteri, evrim, mutasyon
dünya, uluslararası uzay i̇stasyonu, deney, araştırma, virüs, bakteri, evrim, mutasyon
Uzaya gönderilen virüslerde beklenmedik değişim meydana geldi
Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürütülen deneyde, bakterileri enfekte eden virüslerin mikro yerçekiminde farklı şekilde evrimleştiği aktarıldı. Bulguların, Dünya'da yapılan ek deneylerle antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarla mücadeleye katkı sunabileceği belirtildi.
Araştırmacıların aktardığına göre, Dünya’da bakterilerle virüsler arasında süregelen 'evrimsel yarış', uzayda farklı işliyor. Mikro yerçekimi koşulları, bakterilerin yapısını ve virüs–bakteri temaslarını değiştirerek alışılmış etkileşimleri bozuyor.
Çalışmada, bakterileri enfekte eden virüslerin, mikro yerçekiminde de görevini sürdürebildiği ancak sürecin daha yavaş ve farklı bir seyir izlediği ifade edildi.
Uzayda genetik değişim gözlendi
Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan örneklerle Dünya’daki örnekleri karşılaştırdı. Sonuçlara göre, uzaydaki virüsler enfeksiyon yeteneğini artırabilecek özgün genetik değişimler geliştirdi.
Aynı şekilde, uzaydaki E. coli bakterilerinin de virüslere karşı kendilerini koruyabilecek mutasyonlar biriktirdiği aktarıldı.
Dünya için umut veren sonuçlar
Araştırmacılar, uzayda ortaya çıkan bu değişimlerin Dünya’da yapılan ek deneylerde, idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan ve normalde dirençli olan bakterilere karşı daha etkili sonuçlar verdiğini bildirdi.
Çalışmanın yazarları, “Uzay, virüsler ve bakteriler arasındaki etkileşimi kökten değiştiriyor. Bu uyum süreçlerini inceleyerek, Dünya’da daha güçlü tedaviler geliştirebildik” ifadelerini kullandı.
Araştırmanın, University of Wisconsin–Madison öncülüğünde yürütüldüğü ve bulguların PLOS Biology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.