Uzaya gönderilen virüslerde beklenmedik değişim meydana geldi
Uzaya gönderilen virüslerde beklenmedik değişim meydana geldi
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürütülen deneyde, bakterileri enfekte eden virüslerin mikro yerçekiminde farklı şekilde evrimleştiği aktarıldı. Bulguların... 19.01.2026
Uzaya gönderilen virüslerde beklenmedik değişim meydana geldi

Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yürütülen deneyde, bakterileri enfekte eden virüslerin mikro yerçekiminde farklı şekilde evrimleştiği aktarıldı. Bulguların, Dünya'da yapılan ek deneylerle antibiyotiğe dirençli enfeksiyonlarla mücadeleye katkı sunabileceği belirtildi.
Araştırmacıların aktardığına göre, Dünya’da bakterilerle virüsler arasında süregelen 'evrimsel yarış', uzayda farklı işliyor. Mikro yerçekimi koşulları, bakterilerin yapısını ve virüs–bakteri temaslarını değiştirerek alışılmış etkileşimleri bozuyor.
Çalışmada, bakterileri enfekte eden virüslerin, mikro yerçekiminde de görevini sürdürebildiği ancak sürecin daha yavaş ve farklı bir seyir izlediği ifade edildi.

Uzayda genetik değişim gözlendi

Bilim insanları, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda bulunan örneklerle Dünya’daki örnekleri karşılaştırdı. Sonuçlara göre, uzaydaki virüsler enfeksiyon yeteneğini artırabilecek özgün genetik değişimler geliştirdi.
Aynı şekilde, uzaydaki E. coli bakterilerinin de virüslere karşı kendilerini koruyabilecek mutasyonlar biriktirdiği aktarıldı.

Dünya için umut veren sonuçlar

Araştırmacılar, uzayda ortaya çıkan bu değişimlerin Dünya’da yapılan ek deneylerde, idrar yolu enfeksiyonlarına yol açan ve normalde dirençli olan bakterilere karşı daha etkili sonuçlar verdiğini bildirdi.
Çalışmanın yazarları, “Uzay, virüsler ve bakteriler arasındaki etkileşimi kökten değiştiriyor. Bu uyum süreçlerini inceleyerek, Dünya’da daha güçlü tedaviler geliştirebildik” ifadelerini kullandı.
Araştırmanın, University of Wisconsin–Madison öncülüğünde yürütüldüğü ve bulguların PLOS Biology dergisinde yayımlandığı aktarıldı.
