Doktoru açıkladı: Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu nasıl, uygun donör bulundu mu?

Doktoru açıkladı: Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu nasıl, uygun donör bulundu mu?

Karaciğer yetmezliği teşhisiyle bir süredir tedavi gören oyuncu Ufuk Özkan'a donör olmak üzere üç kişi verici adayı olarak belirlendi. 26.01.2026

Ufuk Özkan'ın son sağlık durumu nasıl, uygun donör bulundu mu? Prof. Dr. Yaprak'tan oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı, güncel sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavisi devam eden Ufuk Özkan'ın sağlık durumuna ilişkin Prof. Dr. Murat Dayangaç, Prof. Dr. Remzi Emiroğlu, Prof. Dr. Onur Yaprak, Organ Nakil Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Esin Gülkaya Anık ve oyuncunun kardeşi Umut Özkan basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.2023'te teşhis konduProf. Dr. Onur Yaprak, Ufuk Özkan'ın ilk olarak Temmuz 2023'te siroz ve karaciğer yetmezliği ile hastaneye başvurduğunu belirterek, bu tarihte 14 gün süreyle yatarak tetkik ve tedavi altına alındığını, yapılan değerlendirmeler sonucunda, genel durumunun düzelmesi ve karaciğer nakli gereksinimi bulunmaması nedeniyle gerekli ilaç düzenlemeleri yapılarak taburcu edildiğini söyledi.'Üç verici adayımız bulunmakta'Ufuk Özkan'ın 2024'te yeniden rahatsızlandığını, aynı şikayetlerle bir hafta yatarak tedavi altına alındığını aktaran Yaprak, "2025'e geldiğimizde, ağustos ayında yine 20 günlük bir yatış dönemi olmuş, tedavi süreci yaşanmış. Bu dönemde yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından artık karaciğer nakli yapılması gerektiği yönünde karar alınmıştır." dedi.Yaprak, bu doğrultuda donör arayışının başlatılması konusunda Ufuk Özkan'ın bilgilendirildiğini belirterek, "Donör adayında bulunması gereken kriterler hastamıza ayrıntılı şekilde anlatılmış, tedavi ve ilaç düzenlemeleri yapılmış, kontrollerini aksatmaması gerektiği vurgulanarak genel durumunu toparlaması üzerine taburcu edilmiştir." ifadelerini kullandı.Ufuk Özkan'ın 10 Ocak 2026'da önceki klinik tablolarına kıyasla daha ağır bir tabloyla yeniden hastaneye başvurduğunu dile getiren Yaprak, şunları kaydetti:22 olan karaciğer yetmezlik puanı 14'e düştüProf. Dr. Onur Yaprak, donör arayışı devam ederken Ufuk Özkan'ın sağlık durumunda önemli gelişmeler kaydedildiğine işaret ederek, "Karaciğer yetmezliği tablosunda yeniden bir iyileşme sağlanmış, başvuru anında 22 olan karaciğer yetmezlik puanı, karaciğer nakli için gereklilik açısından eşik değer kabul edilen 15'in altına gerileyerek 14'e düşmüştür. Ancak bu klinik iyileşme, hastamızın uygun koşullar oluştuğunda karaciğer nakli yapılması gerektiği gerçeğini de değiştirmemektedir." değerlendirmesinde bulundu.Tedavi sürecinde yoğun ziyaretçi trafiğine bağlı olarak Ufuk Özkan'da influenza A enfeksiyonu geliştiğini fakat enfeksiyona ait semptomların giderek azaldığını kaydeden Yaprak, oyuncunun genel durumunun iyi olduğunu, izlem ve tedavisine devam edildiğini sözlerine ekledi.Ufuk Özkan'ın ağabeyi oyuncu Umut Özkan ise sürecin devam ettiğine dikkati çekerek, "İnşallah hayırlısıyla ameliyatını olur ve tekrar sahnelere döner diye ümit ediyoruz." dedi.

