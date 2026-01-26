https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/bayraga-saldiri-sorusturmasi-69-gozalti-8-tutuklama-1103048330.html

Bayrağa saldırı soruşturması: 69 gözaltı, 8 tutuklama

Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 69'a yükseldi. Olayla ilgili gözaltına alınanlardan...

Nusaybin-Kamışlı sınırında bulunan Türk bayrağının SDG tarafından saldırıya uğraması tepki çekmişti.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 69’a yükseldi. Burak Doğan'ın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.

