https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/bayraga-saldiri-sorusturmasi-69-gozalti-8-tutuklama-1103048330.html
Bayrağa saldırı soruşturması: 69 gözaltı, 8 tutuklama
Bayrağa saldırı soruşturması: 69 gözaltı, 8 tutuklama
Sputnik Türkiye
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 69’a yükseldi. Olayla ilgili gözaltına alınanlardan... 26.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-26T19:51+0300
2026-01-26T19:51+0300
2026-01-26T19:51+0300
türki̇ye
türkiye
bayrak
ulusal bayrak
saldırı
saldırı girişimi
suriye
demokratik suriye güçleri (dsg)
suriye krizi
sınır
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103191/75/1031917596_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_402df2d3e89aa231afb370e78efb8d6e.jpg
Nusaybin-Kamışlı sınırında bulunan Türk bayrağının SDG tarafından saldırıya uğraması tepki çekmişti.Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 69’a yükseldi. Burak Doğan'ın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/mardin-valiligi-acikladi-kent-genelinde-5-gun-eylem-yasagi-1103047091.html
türki̇ye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103191/75/1031917596_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_0e4a824bc45d37449ec724f634a9b2d3.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, bayrak, ulusal bayrak, saldırı, saldırı girişimi, suriye, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye krizi, sınır, sınır kapısı, sınır ihlali
türkiye, bayrak, ulusal bayrak, saldırı, saldırı girişimi, suriye, demokratik suriye güçleri (dsg), suriye krizi, sınır, sınır kapısı, sınır ihlali
Bayrağa saldırı soruşturması: 69 gözaltı, 8 tutuklama
Mardin’in Nusaybin ilçesinde Türk bayrağına yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 69’a yükseldi. Olayla ilgili gözaltına alınanlardan 8'inin ise tutuklandığı öğrenildi.
Nusaybin-Kamışlı sınırında bulunan Türk bayrağının SDG tarafından saldırıya uğraması tepki çekmişti.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdürülen soruşturmada gözaltı sayısı 69’a yükseldi. Burak Doğan'ın haberine göre; adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diğer şüpheliler hakkındaki işlemlerin ise devam ettiği bildirildi.