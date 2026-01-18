https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/pezeskiyan-hamaneye-yonelik-saldiri-iran-halkiyla-savas-demektir-1102834814.html

Pezeşkiyan: Hamaney’e yönelik saldırı İran halkıyla savaş demektir

Pezeşkiyan: Hamaney’e yönelik saldırı İran halkıyla savaş demektir

Sputnik Türkiye

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik olası bir saldırının İran halkına karşı topyekun savaş anlamına geleceğini... 18.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-18T21:37+0300

2026-01-18T21:37+0300

2026-01-18T21:37+0300

dünya

i̇ran

saldırı

saldırı girişimi

bombalı saldırı

silahlı saldırı

bıçaklı saldırı

kimyasal saldırı

suikast

suikast girişimi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1b/1097393427_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9413b2ca7af81d5023b96eb0dd4d7164.jpg

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan açıklamalarının ardından, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yanıt verdi.Pezeşkiyan, ''Aziz İran halkının yaşamında bir zorluk ve sıkıntı varsa, bunun başlıca nedenlerinden biri ABD yönetimi ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığıyla insanlık dışı yaptırımlarıdır. Ülkemizin yüce liderliğine yönelik bir saldırı, İran milletiyle topyekun savaş anlamına gelir'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/iran-temsilcilerine-gonderilen-munih-guvenlik-konferansi-daveti-iptal-edildi-1102806048.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇ran, saldırı, saldırı girişimi, bombalı saldırı, silahlı saldırı, bıçaklı saldırı, kimyasal saldırı, suikast, suikast girişimi