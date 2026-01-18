https://anlatilaninotesi.com.tr/20260118/pezeskiyan-hamaneye-yonelik-saldiri-iran-halkiyla-savas-demektir-1102834814.html
Pezeşkiyan: Hamaney’e yönelik saldırı İran halkıyla savaş demektir
Pezeşkiyan: Hamaney’e yönelik saldırı İran halkıyla savaş demektir
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik olası bir saldırının İran halkına karşı topyekun savaş anlamına geleceğini... 18.01.2026
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alan açıklamalarının ardından, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabından yanıt verdi.Pezeşkiyan, ''Aziz İran halkının yaşamında bir zorluk ve sıkıntı varsa, bunun başlıca nedenlerinden biri ABD yönetimi ve müttefiklerinin uzun süredir devam eden düşmanlığıyla insanlık dışı yaptırımlarıdır. Ülkemizin yüce liderliğine yönelik bir saldırı, İran milletiyle topyekun savaş anlamına gelir'' dedi.
