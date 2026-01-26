https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/antalyada-hortum-cikti-bazi-ev-ve-seralarda-hasar-olustu-1103051060.html

Antalya'da hortum çıktı: Bazı ev ve seralarda hasar oluştu

Antalya'da hortum çıktı: Bazı ev ve seralarda hasar oluştu

Antalya'da etkili olan hortum, evler, seralar ve araçlarda hasara neden oldu. Akşam saatlerinde çıkan hortum nedeniyle çatı uçmaları yaşanırken, trafik... 26.01.2026

Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde akşam saatlerinde hortum etkili oldu.Kentte çatı uçmaları yaşanırken, trafik levhaları ve elektrik direkleri zarar gördü, çok sayıda ağaç yıkıldı.Finike sahil yolunda devrilen bir trafik levhası park halindeki bir araca hasar verirken, kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı’nda Sarısu Deresi’nin taşması sonucu bazı yollar sular altında kaldı, araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yollarını geçici olarak trafiğe kapattı.

