Antalya'da hortum çıktı: Bazı ev ve seralarda hasar oluştu
Antalya'da hortum çıktı: Bazı ev ve seralarda hasar oluştu
26.01.2026
Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde akşam saatlerinde hortum etkili oldu.Kentte çatı uçmaları yaşanırken, trafik levhaları ve elektrik direkleri zarar gördü, çok sayıda ağaç yıkıldı.Finike sahil yolunda devrilen bir trafik levhası park halindeki bir araca hasar verirken, kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı’nda Sarısu Deresi’nin taşması sonucu bazı yollar sular altında kaldı, araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yollarını geçici olarak trafiğe kapattı.
Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde akşam saatlerinde hortum etkili oldu.
Kentte çatı uçmaları yaşanırken, trafik levhaları ve elektrik direkleri zarar gördü, çok sayıda ağaç yıkıldı.
Finike sahil yolunda devrilen bir trafik levhası park halindeki bir araca hasar verirken, kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Konyaaltı’nda Sarısu Deresi’nin taşması sonucu bazı yollar sular altında kaldı, araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yollarını geçici olarak trafiğe kapattı.