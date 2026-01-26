Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Antalya'da hortum çıktı: Bazı ev ve seralarda hasar oluştu
Antalya'da hortum çıktı: Bazı ev ve seralarda hasar oluştu
Antalya'da etkili olan hortum, evler, seralar ve araçlarda hasara neden oldu. Akşam saatlerinde çıkan hortum nedeniyle çatı uçmaları yaşanırken, trafik... 26.01.2026
Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde akşam saatlerinde hortum etkili oldu.Kentte çatı uçmaları yaşanırken, trafik levhaları ve elektrik direkleri zarar gördü, çok sayıda ağaç yıkıldı.Finike sahil yolunda devrilen bir trafik levhası park halindeki bir araca hasar verirken, kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Konyaaltı’nda Sarısu Deresi’nin taşması sonucu bazı yollar sular altında kaldı, araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yollarını geçici olarak trafiğe kapattı.
Antalya'da hortum çıktı: Bazı ev ve seralarda hasar oluştu

23:20 26.01.2026
© AA / Oktay ÖzdenAntalya'da, fırtına ve kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi
Antalya'da, fırtına ve kuvvetli yağış, hayatı olumsuz etkiledi - Sputnik Türkiye, 1920, 26.01.2026
© AA / Oktay Özden
Abone ol
Antalya’da etkili olan hortum, evler, seralar ve araçlarda hasara neden oldu. Akşam saatlerinde çıkan hortum nedeniyle çatı uçmaları yaşanırken, trafik levhaları ve elektrik direkleri zarar gördü, çok sayıda ağaç devrildi.
Antalya’nın Kumluca, Finike, Demre ve Kaş ilçelerinde akşam saatlerinde hortum etkili oldu.
Kentte çatı uçmaları yaşanırken, trafik levhaları ve elektrik direkleri zarar gördü, çok sayıda ağaç yıkıldı.
Finike sahil yolunda devrilen bir trafik levhası park halindeki bir araca hasar verirken, kent merkezinde de kuvvetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
Konyaaltı’nda Sarısu Deresi’nin taşması sonucu bazı yollar sular altında kaldı, araçlar yolda mahsur kaldı. Trafik ekipleri, taşkından etkilenen çevre yollarını geçici olarak trafiğe kapattı.
