Altın fiyatları tarihi zirvede: Kritik eşiği aştı, gram ve çeyrek altın kaç TL oldu?

Jeopolitik riskler, olası tarife gerilimi ve Fed’in faiz patikasına ilişkin beklentiler altın ve gümüş fiyatlarında tarihi rekorları beraberinde getirdi... 26.01.2026, Sputnik Türkiye

Jeopolitik risklerin tırmanması, olası tarife gerilimi ve Fed’in faiz politikasına yönelik beklentiler, kıymetli metallerde sert yükselişlere neden oldu. Bu gelişmelerin etkisiyle altın, pazartesi günü ons başına 5 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.Ons altın rekor tazelediPiyasalarda güvenli liman talebinin artmasıyla birlikte spot altın, 5.064,96 dolar seviyesinden işlem görürken, gün içinde 5.093,05 dolara kadar yükseldi. Altın fiyatları 2025 yılında yüzde 64 değer kazanırken, bu yıl genelinde ise yüzde 17’nin üzerinde artış kaydetti.Artan jeopolitik belirsizlikler ve ABD yönetimine yönelik güven kaybı, yatırımcıların yönünü yeniden altın ve gümüş gibi güvenli limanlara çevirmesine neden oldu.Gram altında yeni rekorAltın fiyatlarında yaşanan tarihi yükseliş, iç piyasada gram altın fiyatlarını da rekor seviyelere taşıdı. Gram altın, 7 bin 105 lira seviyesine ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Gram altın şu sıralar 7 bin 80 lira seviyelerinde seyrediyor.Çeyrek altın da yükseldiYükselişten etkilenen bir diğer ürün olan çeyrek altın, 11 bin 576 TL seviyelerinde işlem görüyor.

