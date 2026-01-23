https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/hem-altin-hem-gumuste-rekor-kapalicarsida-gram-altin-7-bin-lirayi-asti-1102973440.html
Altın, gümüş ve platinde rekor üstüne rekor geliyor. Jeopolitik risklerin artması 23 Ocak 2026 Cuma gününe altın ve gümüşte tarihi zirveleri getirdi.Altın ve gümüş neden artıyor?ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile yaptığı anlaşmayla Grönland'a ABD'nin kalıcı erişimini sağladığını söyledi, ancak Danimarka egemenliğini yeniden teyit etti. Trump ayrıca Avrupa ithalatına yönelik planlanan gümrük vergilerini iptal ederken, AB tehdit edilen karşı önlemleri askıya alacağını ancak niyetleri konusunda netlik beklediğini söyledi.Ons altında rekor: Ons altın 5 bin dolar seviyesine yakınAltın, ons başına 4 bin 967 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve jeopolitik risklerin devam etmesi ve doların zayıflamasıyla desteklenerek Mart 2020'den bu yana en güçlü haftasını geçirmeye hazırlanıyor. Ons altın güne 4 bin 917 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 914 dolar, en yüksek de 4 bin 967 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 962 dolardan işlem geçiyor.Gram altın fiyatlarıGram altın güne 6 bin 838 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 835 lira, en yüksek de 6 bin 922 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 921 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da 7 bin lirayı da geçtiKapalıçarşı'da gram altın ise 7076 TL'den satılıyor.Gümüşte rekor üstüne rekorGümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Ons gümüş güne 96,14 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 96,03 dolar, en yüksek de 99,36 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 99,20 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş güne 133,95 liradan başladı. Gün içinde en düşük 133,81 lira, en yüksek de 138,41 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 138,17 liradan alıcı buluyor.
Hem altın hem gümüşte rekor: Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin lirayı aştı
09:17 23.01.2026 (güncellendi: 10:22 23.01.2026)
Dolar endeksinin zayıflaması, Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ve devam eden jeopolitik gerginlikler ile altın, gümüş ve platin tarihi zirvelerini gördü.
