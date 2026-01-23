Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260123/hem-altin-hem-gumuste-rekor-kapalicarsida-gram-altin-7-bin-lirayi-asti-1102973440.html
Hem altın hem gümüşte rekor: Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin lirayı aştı
Hem altın hem gümüşte rekor: Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin lirayı aştı
Sputnik Türkiye
Dolar endeksinin zayıflaması, Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ve devam eden jeopolitik gerginlikler ile altın, gümüş ve platin tarihi zirvelerini... 23.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-23T09:17+0300
2026-01-23T10:22+0300
ekonomi̇
gram altın
yarım gram altın
kapalıçarşı
donald trump
nato
gümüş
gram gümüş
piyasa
kapalıçarşı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_0:308:2958:1972_1920x0_80_0_0_6e49ad6c1e329fb998bfad7b1fd82a9b.jpg
Altın, gümüş ve platinde rekor üstüne rekor geliyor. Jeopolitik risklerin artması 23 Ocak 2026 Cuma gününe altın ve gümüşte tarihi zirveleri getirdi.Altın ve gümüş neden artıyor?ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile yaptığı anlaşmayla Grönland'a ABD'nin kalıcı erişimini sağladığını söyledi, ancak Danimarka egemenliğini yeniden teyit etti. Trump ayrıca Avrupa ithalatına yönelik planlanan gümrük vergilerini iptal ederken, AB tehdit edilen karşı önlemleri askıya alacağını ancak niyetleri konusunda netlik beklediğini söyledi.Ons altında rekor: Ons altın 5 bin dolar seviyesine yakınAltın, ons başına 4 bin 967 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve jeopolitik risklerin devam etmesi ve doların zayıflamasıyla desteklenerek Mart 2020'den bu yana en güçlü haftasını geçirmeye hazırlanıyor. Ons altın güne 4 bin 917 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 914 dolar, en yüksek de 4 bin 967 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 962 dolardan işlem geçiyor.Gram altın fiyatlarıGram altın güne 6 bin 838 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 835 lira, en yüksek de 6 bin 922 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 921 liradan alıcı buluyor.Kapalıçarşı'da 7 bin lirayı da geçtiKapalıçarşı'da gram altın ise 7076 TL'den satılıyor.Gümüşte rekor üstüne rekorGümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı. Ons gümüş güne 96,14 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 96,03 dolar, en yüksek de 99,36 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 99,20 dolardan işlem geçiyor.Gram gümüş ne kadar?Gram gümüş güne 133,95 liradan başladı. Gün içinde en düşük 133,81 lira, en yüksek de 138,41 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 138,17 liradan alıcı buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260119/hem-altin-hem-gumuste-tarihi-rekor-fiyatlar-neden-yukseliyor-1102842556.html
kapalıçarşı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/11/1101861675_329:0:2958:1972_1920x0_80_0_0_a05d01b51fb283ea394b89d271e92912.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
gram altın, altın fiyatları, altın, gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı, çeyrek altın, gümüş, gümüş gram, gümüş fiyatı, gram altin, kapalı çarşı altın, gram altın fiyat, altin fiyatlari, altın kaç tl, altın ons, 1 gram altın ne kadar, altın fiyat, kapalıçarşı altın fiyatları, 1 gram altın kaç tl, kapalı çarşı altın fiyatı, anlık altın
gram altın, altın fiyatları, altın, gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı, çeyrek altın, gümüş, gümüş gram, gümüş fiyatı, gram altin, kapalı çarşı altın, gram altın fiyat, altin fiyatlari, altın kaç tl, altın ons, 1 gram altın ne kadar, altın fiyat, kapalıçarşı altın fiyatları, 1 gram altın kaç tl, kapalı çarşı altın fiyatı, anlık altın

Hem altın hem gümüşte rekor: Kapalıçarşı'da gram altın 7 bin lirayı aştı

09:17 23.01.2026 (güncellendi: 10:22 23.01.2026)
© Dilara İrem Sancaraltın ve gümüş
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 23.01.2026
© Dilara İrem Sancar
Abone ol
Dolar endeksinin zayıflaması, Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ve devam eden jeopolitik gerginlikler ile altın, gümüş ve platin tarihi zirvelerini gördü.
Altın, gümüş ve platinde rekor üstüne rekor geliyor. Jeopolitik risklerin artması 23 Ocak 2026 Cuma gününe altın ve gümüşte tarihi zirveleri getirdi.

Altın ve gümüş neden artıyor?

ABD Başkanı Donald Trump, NATO ile yaptığı anlaşmayla Grönland'a ABD'nin kalıcı erişimini sağladığını söyledi, ancak Danimarka egemenliğini yeniden teyit etti. Trump ayrıca Avrupa ithalatına yönelik planlanan gümrük vergilerini iptal ederken, AB tehdit edilen karşı önlemleri askıya alacağını ancak niyetleri konusunda netlik beklediğini söyledi.

Ons altında rekor: Ons altın 5 bin dolar seviyesine yakın

Altın, ons başına 4 bin 967 doların üzerine çıkarak yeni bir rekor kırdı ve jeopolitik risklerin devam etmesi ve doların zayıflamasıyla desteklenerek Mart 2020'den bu yana en güçlü haftasını geçirmeye hazırlanıyor.
Ons altın güne 4 bin 917 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 914 dolar, en yüksek de 4 bin 967 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 962 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın fiyatları

Gram altın güne 6 bin 838 liradan başladı. Gün içinde en düşük 6 bin 835 lira, en yüksek de 6 bin 922 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 6 bin 921 liradan alıcı buluyor.

Kapalıçarşı'da 7 bin lirayı da geçti

Kapalıçarşı'da gram altın ise 7076 TL'den satılıyor.

Gümüşte rekor üstüne rekor

Gümüş, ons başına 99,25 dolara doğru yaklaşık yüzde 3 oranında yükselerek yeni rekor seviyelere ulaştı.
Ons gümüş güne 96,14 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 96,03 dolar, en yüksek de 99,36 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 99,20 dolardan işlem geçiyor.

Gram gümüş ne kadar?

Gram gümüş güne 133,95 liradan başladı. Gün içinde en düşük 133,81 lira, en yüksek de 138,41 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 138,17 liradan alıcı buluyor.
altın ve gümüş - Sputnik Türkiye, 1920, 19.01.2026
EKONOMİ
Hem altın hem gümüşte tarihi rekor: Fiyatlar neden yükseliyor?
19 Ocak, 09:35
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала