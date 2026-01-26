Türkiye
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a dış müdahale yanlış sonuçlar çıkartır
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran'a dış müdahale yanlış sonuçlar çıkartır
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sürerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı.MKYK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'ye katılan 4 belediye başkanına rozetlerini takarak partiye katılımlarını resmileştirdi.Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi'nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katıldı.MKYK toplantısı sürerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG'nin Kürtleri temsil etmediğini vurguladı. Gazze'ye ilişkin de açıklama yapan Çelik, "Gazze bir vatandır, bir emlak olarak görülemez" ifadesini kullandı.İran'daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, dış müdahalelere karşı olduklarını ifade ederek, ''Dış müdahaleye karşıyız. İran'da yaşananlar kendi dinamikleriyle çözülmeli. İran köklü bir devlet bizim için İran halkı kardeş bir halk. Dış müdahalenin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. İran'a dış müdahale yanlış sonuçlar çıkartır" açıklamasında bulundu.
i̇ran, abd, ak parti, ak parti genel merkezi, ak parti myk toplantısı, ömer çelik
17:18 26.01.2026 (güncellendi: 17:22 26.01.2026)
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sürerken basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Çelik, toplantıda Gazze ve Suriye başta olmak üzere bölgesel gelişmelerin ele alındığını ifade etti.
AK Parti MKYK, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı.
MKYK toplantısı öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti’ye katılan 4 belediye başkanına rozetlerini takarak partiye katılımlarını resmileştirdi.
Konya Çumra Belediye Başkanı Mehmet Aydın ve Yozgat Kadışehri Belediye Başkanı Davut Karadavut Yeniden Refah Partisi’nden, Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut ve Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ise CHP’den istifa ederek AK Parti’ye katıldı.
MKYK toplantısı sürerken basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, SDG’nin Kürtleri temsil etmediğini vurguladı. Gazze’ye ilişkin de açıklama yapan Çelik, “Gazze bir vatandır, bir emlak olarak görülemez” ifadesini kullandı.
İran’daki gelişmeleri yakından izlediklerini belirten AK Parti Sözcüsü Çelik, dış müdahalelere karşı olduklarını ifade ederek, ''Dış müdahaleye karşıyız. İran'da yaşananlar kendi dinamikleriyle çözülmeli. İran köklü bir devlet bizim için İran halkı kardeş bir halk. Dış müdahalenin olmaması gerektiğini ifade ediyoruz. İran'a dış müdahale yanlış sonuçlar çıkartır" açıklamasında bulundu.
