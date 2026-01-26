https://anlatilaninotesi.com.tr/20260126/ab-dis-politika-sefinden-ursula-von-der-leyen-hakkinda-o-bir-diktator-1103039543.html
AB dış politika şefinden Ursula von der Leyen hakkında: 'O bir diktatör'
Avrupa Birliği kulislerinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. ABD merkezli basın kuruluşu Politico, üst düzey bir Avrupa yetkilisine dayandırdığı haberinde, AB’nin dış politika şefi Kaja Kallas’ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen için özel görüşmelerde 'diktatör' nitelemesini yaptığını yazdı.Kapalı kapılar ardında sert eleştiriHabere göre Kallas, von der Leyen’in yönetim tarzından rahatsızlığını gizli sohbetlerde dile getiriyor. Üst düzey yetkili, Kallas’ın “onu bir diktatör olarak gördüğünü ancak bu duruma karşı yapabileceği pek bir şey olmadığını” söylediğini aktardı.Gerilim eskiye göre daha derinPolitico, von der Leyen’in önceki AB dış politika şefi Josep Borrell ile de zaman zaman sorunlar yaşadığını hatırlattı. Ancak gazete, mevcut dönemde Kallas ile ilişkilerin çok daha gergin olduğuna dikkat çekti.Haberde ayrıca, Kallas’ın Estonya gibi küçük bir AB ülkesinden gelmesinin, Brüksel’deki siyasi ağırlığını sınırladığı ve bu durumun pozisyonunu Borrell’e kıyasla daha da zayıflattığı değerlendirmesine yer verildi.
