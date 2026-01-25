https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/zaharova-hersondaki-saldirilar-kievin-gercek-niyetini-ortaya-koydu-1103013994.html

Zaharova: Herson’daki saldırılar Kiev’in gerçek niyetini ortaya koydu

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson bölgesinde sağlık personeline yönelik saldırısını kınayarak, bu tür eylemlerin Kiev yönetiminin barış konusundaki samimiyetini sorgulattığını ifade etti.Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin İsviçre’nin Davos kentindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, “Zelenskiy barıştan ve ateşkes arzusundan söz ederken, sahada onun teröristleri sistematik şekilde doktorları öldürüyor. Bu, Kiev’in 2014’ten bu yana Donbass’ta izlediği tutumun doğrudan devamıdır” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının bir sağlık aracına saldırı düzenlediğini, araçta bulunan üç sağlık çalışanının tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Aynı gün, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki Energodar kentinde bir ambulansın da Ukrayna ordusuna ait İHA tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Bölgesel Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda yaralanan olmadı.

