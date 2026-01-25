Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/zaharova-hersondaki-saldirilar-kievin-gercek-niyetini-ortaya-koydu-1103013994.html
Zaharova: Herson’daki saldırılar Kiev’in gerçek niyetini ortaya koydu
Zaharova: Herson’daki saldırılar Kiev’in gerçek niyetini ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sağlık görevlilerini hedef alan saldırısının Kiev’in ‘gerçek müzakere... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T00:02+0300
2026-01-25T00:02+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
herson
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
i̇ha
sağlık personeli
ukrayna
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson bölgesinde sağlık personeline yönelik saldırısını kınayarak, bu tür eylemlerin Kiev yönetiminin barış konusundaki samimiyetini sorgulattığını ifade etti.Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin İsviçre’nin Davos kentindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, “Zelenskiy barıştan ve ateşkes arzusundan söz ederken, sahada onun teröristleri sistematik şekilde doktorları öldürüyor. Bu, Kiev’in 2014’ten bu yana Donbass’ta izlediği tutumun doğrudan devamıdır” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının bir sağlık aracına saldırı düzenlediğini, araçta bulunan üç sağlık çalışanının tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Aynı gün, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki Energodar kentinde bir ambulansın da Ukrayna ordusuna ait İHA tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Bölgesel Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda yaralanan olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/rusya-disisleri-bakanligi-hersonda-saglik-ekibine-yonelik-saldiriyi-kinadi-1103010225.html
herson
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_57:0:1053:747_1920x0_80_0_0_297e42d7e8e60fc04c362799394e5e4d.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, sağlık personeli, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, sağlık personeli, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy

Zaharova: Herson’daki saldırılar Kiev’in gerçek niyetini ortaya koydu

00:02 25.01.2026
© SputnikMariya Zaharova
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
© Sputnik
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sağlık görevlilerini hedef alan saldırısının Kiev’in ‘gerçek müzakere pozisyonunu’ ortaya koyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson bölgesinde sağlık personeline yönelik saldırısını kınayarak, bu tür eylemlerin Kiev yönetiminin barış konusundaki samimiyetini sorgulattığını ifade etti.
Bugün sabah saatlerinde Kiev rejiminin gerçek pozisyonunu gördük. Gerçekten ne istediklerini ve neye hazır olduklarını gözlemledik.
Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin İsviçre’nin Davos kentindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, “Zelenskiy barıştan ve ateşkes arzusundan söz ederken, sahada onun teröristleri sistematik şekilde doktorları öldürüyor. Bu, Kiev’in 2014’ten bu yana Donbass’ta izlediği tutumun doğrudan devamıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Daha önce Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının bir sağlık aracına saldırı düzenlediğini, araçta bulunan üç sağlık çalışanının tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Aynı gün, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki Energodar kentinde bir ambulansın da Ukrayna ordusuna ait İHA tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Bölgesel Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda yaralanan olmadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.01.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson’da sağlık ekibine yönelik saldırıyı kınadı
Dün, 19:25
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала