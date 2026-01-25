https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/zaharova-hersondaki-saldirilar-kievin-gercek-niyetini-ortaya-koydu-1103013994.html
Zaharova: Herson’daki saldırılar Kiev’in gerçek niyetini ortaya koydu
Zaharova: Herson’daki saldırılar Kiev’in gerçek niyetini ortaya koydu
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sağlık görevlilerini hedef alan saldırısının Kiev’in ‘gerçek müzakere... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T00:02+0300
2026-01-25T00:02+0300
2026-01-25T00:02+0300
dünya
mariya zaharova
rusya dışişleri bakanlığı
herson
ukrayna silahlı kuvvetleri
saldırı
i̇ha
sağlık personeli
ukrayna
kiev
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_0:0:1180:665_1920x0_80_0_0_8dfc60dba013c7af933c9560d8cf2dc6.png
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson bölgesinde sağlık personeline yönelik saldırısını kınayarak, bu tür eylemlerin Kiev yönetiminin barış konusundaki samimiyetini sorgulattığını ifade etti.Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin İsviçre’nin Davos kentindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, “Zelenskiy barıştan ve ateşkes arzusundan söz ederken, sahada onun teröristleri sistematik şekilde doktorları öldürüyor. Bu, Kiev’in 2014’ten bu yana Donbass’ta izlediği tutumun doğrudan devamıdır” değerlendirmesinde bulundu.Daha önce Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının bir sağlık aracına saldırı düzenlediğini, araçta bulunan üç sağlık çalışanının tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.Aynı gün, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki Energodar kentinde bir ambulansın da Ukrayna ordusuna ait İHA tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Bölgesel Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda yaralanan olmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/rusya-disisleri-bakanligi-hersonda-saglik-ekibine-yonelik-saldiriyi-kinadi-1103010225.html
herson
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/12/1097122495_57:0:1053:747_1920x0_80_0_0_297e42d7e8e60fc04c362799394e5e4d.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, sağlık personeli, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy
mariya zaharova, rusya dışişleri bakanlığı, herson, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, i̇ha, sağlık personeli, ukrayna, kiev, vladimir zelenskiy
Zaharova: Herson’daki saldırılar Kiev’in gerçek niyetini ortaya koydu
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Ukrayna ordusunun Herson bölgesinde sağlık görevlilerini hedef alan saldırısının Kiev’in ‘gerçek müzakere pozisyonunu’ ortaya koyduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalında yaptığı açıklamada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Herson bölgesinde sağlık personeline yönelik saldırısını kınayarak, bu tür eylemlerin Kiev yönetiminin barış konusundaki samimiyetini sorgulattığını ifade etti.
Bugün sabah saatlerinde Kiev rejiminin gerçek pozisyonunu gördük. Gerçekten ne istediklerini ve neye hazır olduklarını gözlemledik.
Zaharova, Vladimir Zelenskiy'nin İsviçre’nin Davos kentindeki açıklamalarına atıfta bulunarak, “Zelenskiy barıştan ve ateşkes arzusundan söz ederken, sahada onun teröristleri sistematik şekilde doktorları öldürüyor. Bu, Kiev’in 2014’ten bu yana Donbass’ta izlediği tutumun doğrudan devamıdır” değerlendirmesinde bulundu.
Daha önce Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo, Ukrayna’ya ait insansız hava araçlarının bir sağlık aracına saldırı düzenlediğini, araçta bulunan üç sağlık çalışanının tamamının hayatını kaybettiğini açıklamıştı.
Aynı gün, Zaporijya Nükleer Güç Santrali yakınlarındaki Energodar kentinde bir ambulansın da Ukrayna ordusuna ait İHA tarafından hedef alındığı bildirilmişti. Bölgesel Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, saldırıda yaralanan olmadı.