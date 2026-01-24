Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson'da sağlık ekibine yönelik saldırıyı kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson’da sağlık ekibine yönelik saldırıyı kınadı
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesinde ağır hasta bir vatandaşa yardım götüren sağlık ekibinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınarak... 24.01.2026
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sağlık görevlilerini hedef alan saldırısını “kasıtlı bir saldırı” olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. Bakanlık, olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.Saldırıya ilişkin ilk açıklama, Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo tarafından yapılmıştı. Saldo, ağır hasta bir kişiye ulaşmak üzere yola çıkan sağlık ekibine ait aracın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını açıklamıştı. Araca yönelik saldırının ardından üç kişiden oluşan sağlık ekibiyle iletişim kurulamamıştı. Daha sonra yapılan açıklamada ise sağlık ekibinin bir Ukrayna drone’u tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson’da sağlık ekibine yönelik saldırıyı kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesinde ağır hasta bir vatandaşa yardım götüren sağlık ekibinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınarak öldürülmesini sert bir şekilde kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sağlık görevlilerini hedef alan saldırısını “kasıtlı bir saldırı” olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. Bakanlık, olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sivillere yönelik kasıtlı saldırısını şiddetle kınıyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına içten taziyelerimizi iletiyoruz. Rusya’nın soruşturma ve kolluk kuvvetleri, bu ağır suçun failleri ve sorumlularının en ağır şekilde cezalandırılması için her şeyi yapacaktır.

Saldırıya ilişkin ilk açıklama, Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo tarafından yapılmıştı. Saldo, ağır hasta bir kişiye ulaşmak üzere yola çıkan sağlık ekibine ait aracın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını açıklamıştı. Araca yönelik saldırının ardından üç kişiden oluşan sağlık ekibiyle iletişim kurulamamıştı. Daha sonra yapılan açıklamada ise sağlık ekibinin bir Ukrayna drone’u tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirilmişti.
