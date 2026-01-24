https://anlatilaninotesi.com.tr/20260124/rusya-disisleri-bakanligi-hersonda-saglik-ekibine-yonelik-saldiriyi-kinadi-1103010225.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson’da sağlık ekibine yönelik saldırıyı kınadı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesinde ağır hasta bir vatandaşa yardım götüren sağlık ekibinin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alınarak... 24.01.2026, Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Herson bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin sağlık görevlilerini hedef alan saldırısını “kasıtlı bir saldırı” olarak nitelendirerek sert bir dille kınadı. Bakanlık, olay nedeniyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.Saldırıya ilişkin ilk açıklama, Herson Bölge Valisi Vladimir Saldo tarafından yapılmıştı. Saldo, ağır hasta bir kişiye ulaşmak üzere yola çıkan sağlık ekibine ait aracın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından hedef alındığını açıklamıştı. Araca yönelik saldırının ardından üç kişiden oluşan sağlık ekibiyle iletişim kurulamamıştı. Daha sonra yapılan açıklamada ise sağlık ekibinin bir Ukrayna drone’u tarafından düzenlenen saldırıda hayatını kaybettiği bildirilmişti.

