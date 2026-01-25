Uzungöl'de dev horon oluşturuldu: Yüzlerce kişi göl etrafındaki horona girdi

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/uzungolde-dev-horon-olusturuldu-yuzlerce-kisi-gol-etrafindaki-horona-girdi-1103015562.html

"Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu.Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale katılanlar, gölün çevresini saran horon halkasına katılarak keyifli vakit geçirdi.Yöre sanatçılarının da sahne aldığı festivalde bazı vatandaşlar kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi de gölde gösteri yaptı."Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız"Coğrafyanın güzelliğine dikkati çeken Vali Tahir Şahin, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Uzungöl'ün kışın ayrı güzel olduğunu belirterek, "Bu güzelliği bundan sonra devamlı yaşayacağız. Turizmi şehrimizde ve Uzungöl'de 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.Trabzon'u geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. 'Bir memnun turist, bir turist getirir' mantığıyla çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz. Eksiklerimizi sizlerin de tavsiyeleriyle ortadan kaldıracağız." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Uzungöl'ün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.Ayna grubu konser verdiEtkinlikler kapsamında müzik grubu "Ayna" da konser verdi.

