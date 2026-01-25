https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/uzungolde-dev-horon-olusturuldu-yuzlerce-kisi-gol-etrafindaki-horona-girdi-1103015562.html
Uzungöl'de dev horon oluşturuldu: Yüzlerce kişi göl etrafındaki horona girdi
Uzungöl'de dev horon oluşturuldu: Yüzlerce kişi göl etrafındaki horona girdi
Sputnik Türkiye
Trabzon'da düzenlenen "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon oluşturuldu. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T10:29+0300
2026-01-25T10:29+0300
2026-01-25T10:29+0300
yaşam
horon
trabzon
uzungöl
ulaştırma, denizcilik ve haberleşme bakanlığı
ayna
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103015625_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_73412f89dc2975a2ed8237ab5999b75f.jpg
"Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu.Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale katılanlar, gölün çevresini saran horon halkasına katılarak keyifli vakit geçirdi.Yöre sanatçılarının da sahne aldığı festivalde bazı vatandaşlar kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi de gölde gösteri yaptı."Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız"Coğrafyanın güzelliğine dikkati çeken Vali Tahir Şahin, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Uzungöl'ün kışın ayrı güzel olduğunu belirterek, "Bu güzelliği bundan sonra devamlı yaşayacağız. Turizmi şehrimizde ve Uzungöl'de 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.Trabzon'u geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. 'Bir memnun turist, bir turist getirir' mantığıyla çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz. Eksiklerimizi sizlerin de tavsiyeleriyle ortadan kaldıracağız." diye konuştu.Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Uzungöl'ün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.Ayna grubu konser verdiEtkinlikler kapsamında müzik grubu "Ayna" da konser verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241031/ev-sahibi-kiraci-kavgasinda-baca-deliginden-horon-dinleten-ev-sahibine-hapis-cezasi-verildi-1089878667.html
trabzon
uzungöl
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103015625_502:0:3233:2048_1920x0_80_0_0_95351ee358a2fd8d73409193e574b4d2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uzungöl'de dev horon
Uzungöl'de dev horon oluşturuldu: Yüzlerce kişi göl etrafındaki horona girdi
Trabzon'da düzenlenen "Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon oluşturuldu.
"Uzungöl Kış Festivali"nde dev horon halkası oluşturuldu.
Bu yıl ilki gerçekleştirilen festivale katılanlar, gölün çevresini saran horon halkasına katılarak keyifli vakit geçirdi.
Yöre sanatçılarının da sahne aldığı festivalde bazı vatandaşlar kar topu oynadı ve kardan adam yaptı.
İl Jandarma Komutanlığı Su Altı Arama Kurtarma Timi de gölde gösteri yaptı.
"Bu festivalin ilki oldu ama inşallah her kış Uzungöl'de buluşacağız"
Coğrafyanın güzelliğine dikkati çeken Vali Tahir Şahin, organizasyonda emeği geçenleri kutladı.
TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı ve AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu da Uzungöl'ün kışın ayrı güzel olduğunu belirterek, "Bu güzelliği bundan sonra devamlı yaşayacağız. Turizmi şehrimizde ve Uzungöl'de 12 aya yaymak için önemli çalışmalar yapıyoruz." dedi.
Trabzon'u geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkati çeken Karaismailoğlu, "Turizm bacasız sanayi. 'Bir memnun turist, bir turist getirir' mantığıyla çalışmalarımızı özenle sürdüreceğiz. Eksiklerimizi sizlerin de tavsiyeleriyle ortadan kaldıracağız." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç de Uzungöl'ün yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı turizm merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.
Etkinlikler kapsamında müzik grubu "Ayna" da konser verdi.