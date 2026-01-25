https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/sislide-cesedi-cop-konteynerinde-bulunan-kadinin-kimligi-belirlendi-1103015404.html
Şişli'de çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın Özbek asıllı çıktı: Erkek arkadaşı dahil 3 kişi gözaltında
Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi. Kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşıldı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye
10:15 25.01.2026 (güncellendi: 11:18 25.01.2026)
Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi.
Şişli'de kafası kesilmiş kadın cesedi bulundu
Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası, bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgunda götürdü.
Polisin inceleme ve araştırmasında, cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.
'Valizle bekleyen 2 kişi gördüm'
Tanık Ö.S. olayın yaşandığı sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada çöp konteyneri önünde valizle bekleyen sakallı 2 kişiyi gördüğünü, bu kişilerden birini tekrar görmesi halinde teşhis edebileceğini söyledi.
Güvenlik kameraları izlendi
Bu arada ekipler, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra inşaat işçisi Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile E.K'nin (58) kimliğini tespit etti.
Şüphelilerden D.A.U.T. ve G.A.K. Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Çalışmaların devamında E.K. de gözaltına alındı.
D.A.U.T. polise, Durdona Khakımova ile gönül ilişkisi bulunduğunu, aralarında çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra arkadaşı G.A.K'nin yardımıyla cesedi taksiyle Şişli'ye getirdiklerini anlattı.
Öte yandan, şüphelilerin cesedi valizle taşıma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin valizle sokaklardan geçmesi ve çöp konteynerine poşet attıkları görülüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.