https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/sislide-cesedi-cop-konteynerinde-bulunan-kadinin-kimligi-belirlendi-1103015404.html

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın Özbek asıllı çıktı: Erkek arkadaşı dahil 3 kişi gözaltında

Şişli'de çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın Özbek asıllı çıktı: Erkek arkadaşı dahil 3 kişi gözaltında

Sputnik Türkiye

Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi. Kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşıldı. 25.01.2026, Sputnik Türkiye

2026-01-25T10:15+0300

2026-01-25T10:15+0300

2026-01-25T11:18+0300

türki̇ye

şişli

ceset

özbekistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/01/19/1103015249_307:0:1742:807_1920x0_80_0_0_46b63725e7bf21e03f97beb97eeaea72.png

Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi.Şişli'de kafası kesilmiş kadın cesedi bulunduDuatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası, bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgunda götürdü.Kimliği belirlendiPolisin inceleme ve araştırmasında, cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.3 kişi gözaltına alındı: Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.'Valizle bekleyen 2 kişi gördüm'Tanık Ö.S. olayın yaşandığı sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada çöp konteyneri önünde valizle bekleyen sakallı 2 kişiyi gördüğünü, bu kişilerden birini tekrar görmesi halinde teşhis edebileceğini söyledi.Güvenlik kameraları izlendiBu arada ekipler, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra inşaat işçisi Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile E.K'nin (58) kimliğini tespit etti.Şüphelilerden D.A.U.T. ve G.A.K. Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Çalışmaların devamında E.K. de gözaltına alındı.Erkek arkadaşı öldürmüşD.A.U.T. polise, Durdona Khakımova ile gönül ilişkisi bulunduğunu, aralarında çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra arkadaşı G.A.K'nin yardımıyla cesedi taksiyle Şişli'ye getirdiklerini anlattı.Öte yandan, şüphelilerin cesedi valizle taşıma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin valizle sokaklardan geçmesi ve çöp konteynerine poşet attıkları görülüyor.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260120/balik-tutarken-oltaya-ceset-takildi-polis-inceleme-baslatti-1102866437.html

türki̇ye

şişli

özbekistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şişli ceset, şişli özbek kadın, şişli özbek kadın cinayeti