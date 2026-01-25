Türkiye
Şişli'de çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın Özbek asıllı çıktı: Erkek arkadaşı dahil 3 kişi gözaltında
Şişli'de çöp konteynerinde cesedi bulunan kadın Özbek asıllı çıktı: Erkek arkadaşı dahil 3 kişi gözaltında
Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi. Kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşıldı.
türki̇ye
şişli
ceset
özbekistan
türki̇ye
şişli
özbekistan
SON HABERLER
tr_TR
10:15 25.01.2026 (güncellendi: 11:18 25.01.2026)
Şişli'de cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği belirlendi
Şişli'de cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği belirlendi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
Abone ol
Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi. Kadının Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova olduğu anlaşıldı.
Şişli'de başı olmayan cesedi çöp konteynerinde bulunan kadının kimliği tespit edildi.

Şişli'de kafası kesilmiş kadın cesedi bulundu

Duatepe Mahallesi Kuyulubağ Sokak'ta kağıt toplayan bir kişinin çöp konteynerinde başı olmayan ceset olduğunu görmesiyle olay yerine gelen polislerin incelemesi sonrası, bir kadına ait olan ceset Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morgunda götürdü.

Kimliği belirlendi

Polisin inceleme ve araştırmasında, cesedin 36 yaşındaki Özbekistan uyruklu Durdona Khakımova'ya ait olduğu belirlendi.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
3 kişi gözaltına alındı:
Şişli'de çöp konteynerinde cesedi parçalanmış halde bulunan bir kadının öldürülmesiyle ilgili 2'si yabancı uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ekipler, olay yeri ve çevresinde bulunan görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu.

'Valizle bekleyen 2 kişi gördüm'

Tanık Ö.S. olayın yaşandığı sokağa annesini ziyaret için geldiğini, bu sırada çöp konteyneri önünde valizle bekleyen sakallı 2 kişiyi gördüğünü, bu kişilerden birini tekrar görmesi halinde teşhis edebileceğini söyledi.

Güvenlik kameraları izlendi

Bu arada ekipler, 8 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceledikten sonra inşaat işçisi Özbekistan uyruklu şüpheliler D.A.U.T. (31) ve G.A.K. (29) ile E.K'nin (58) kimliğini tespit etti.
Şüphelilerden D.A.U.T. ve G.A.K. Gürcistan'a kaçmaya çalıştıkları sırada İstanbul Havalimanı'nda yakalandı. Çalışmaların devamında E.K. de gözaltına alındı.

Erkek arkadaşı öldürmüş

D.A.U.T. polise, Durdona Khakımova ile gönül ilişkisi bulunduğunu, aralarında çıkan tartışma neticesinde olayı gerçekleştirdiğini, daha sonra arkadaşı G.A.K'nin yardımıyla cesedi taksiyle Şişli'ye getirdiklerini anlattı.
Öte yandan, şüphelilerin cesedi valizle taşıma anının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, 2 şüphelinin valizle sokaklardan geçmesi ve çöp konteynerine poşet attıkları görülüyor.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
