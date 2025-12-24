https://anlatilaninotesi.com.tr/20251224/peskov-ukrayna-konusundaki-tutumumuz-abd-tarafindan-iyi-biliniyor-1102165341.html

Peskov: Ukrayna konusundaki tutumumuz ABD tarafından iyi biliniyor

Rusya ve ABD'nin Ukrayna krizine çözüm bulmak için yürüttüğü temaslar hakkında Kremlin'den bir açıklama geldi. 24.12.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanlığı Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev'in Miami'de ABD'li temsilcilerle yürüttüğü Ukrayna görüşmeleri hakkında açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Washington'un Moskova'nın bu konudaki tutumunu iyi bildiğinin altını çizdi.📍Kremlin Sözcüsü Peskov'un konuya ilişkin açıklamaları şu şekilde:🔴ABD, Rusya'nın Ukrayna'da çözüm konusundaki tutumunun tüm ana parametrelerini iyi biliyor🔴Dmitriyev, Miami'deki temasların tüm detayları hakkında Devlet Başkanı Putin'e bilgi verdi🔴Kremlin, Dmitriyev'in ABD'den getirdiği bilgileri yorumlamayacak🔴Ukrayna'da çözüm konusunda medya üzerinden iletişim kurmak uygun değil🔴Moskova, Dmitriyev'in verdiği bilgiler temelinde çözümle ilgili tutumunu oluşturup Washington'la temaslara mevcut kanallar üzerinden en kısa sürede devam edecekABD’nin barış planıKasım ayı sonunda Beyaz Saray, Ukrayna’daki çatışmanın sona ermesi için bir barış girişimi üzerinde çalışıldığını açıklamıştı. Bu plan çerçevesinde ABD Başkanı’nın özel temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner 2 Aralık’ta Moskova’yı ziyaret ederek Kremlin’de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaklaşık beş saat süren bir görüşme gerçekleştirmişti.Putin, Washington’un plandaki 27 maddeyi dört pakete bölerek her birini ayrı ayrı değerlendirmeyi teklif ettiğini açıklamıştı. Her bir paketi gözden geçirmek zorunda kaldığını anlatan Rus lider, planın Moskova’nın kabul etmediği soru işaretlerini taşıdığını belirtmişti.Witkoff ve Kushner geçtiğimiz haftalarda ABD planını, Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy ve Avrupa liderleriyle görüşmüştü. Görüşmeler sonrasında Batı ülkelerinin Ukrayna’ya, NATO Anlaşması’nın 5 maddesine benzer bir güvenlik garantisi vermeyi kabul ettiği, buna karşılık ABD temsilcilerinin Ukrayna’dan toprak tavizleri talep ettiği öne sürülmüştü.

