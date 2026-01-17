https://anlatilaninotesi.com.tr/20260117/teksastaki-bir-universite-platonun-derslerde-okutulmasini-yasakladi-1102806318.html
Teksas’taki bir üniversite, Platon’un derslerde okutulmasını yasakladı
Teksas’taki bir üniversite, Platon’un derslerde okutulmasını yasakladı
Sputnik Türkiye
ABD’de yükseköğretimde ideoloji tartışmaları, Texas A&M Üniversitesi’nde Platon’un müfredattan çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Üniversitede görev yapan... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-17T01:05+0300
2026-01-17T01:05+0300
2026-01-17T01:05+0300
dünya
abd
teksas
batı
ders
ders programı
seçmeli ders
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074366598_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_638b251318150c1d807f23992dd14c60.jpg
Texas A&M Üniversitesi’nde görev yapan felsefe profesörü Martin Peterson, ders müfredatına Platon’un Şölen adlı eserinden bölümler eklemesine üniversite yönetimin izin vermediğini açıkladı.Yönetim, yeni politikalar kapsamında cinsiyet ve ırk konularına değinen içeriklerin çıkarılmasını isterken, Peterson Platon’un da bu gerekçeyle yasaklanmasına tepki gösterdi.Akademisyenler, Platon’un okutulmasının ideolojik bir dayatma olmadığını, aksine eleştirel düşüncenin temelini oluşturduğunu vurgularken, üniversite yönetimi ise Platon’un başka derslerde okutulmaya devam edeceğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250204/abd-egitim-bakanligini-kaldirabilir-1093323251.html
teksas
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/04/1074366598_27:0:675:486_1920x0_80_0_0_cecbb3042634f0328912a9cf16c01305.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, teksas, batı, ders, ders programı, seçmeli ders
abd, teksas, batı, ders, ders programı, seçmeli ders
Teksas’taki bir üniversite, Platon’un derslerde okutulmasını yasakladı
ABD’de yükseköğretimde ideoloji tartışmaları, Texas A&M Üniversitesi’nde Platon’un müfredattan çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Üniversitede görev yapan bir felsefe profesörü, Platon’un bazı eserlerinin ders programından çıkarılmasına itiraz ettiğini açıkladı.
Texas A&M Üniversitesi’nde görev yapan felsefe profesörü Martin Peterson, ders müfredatına Platon’un Şölen adlı eserinden bölümler eklemesine üniversite yönetimin izin vermediğini açıkladı.
Yönetim, yeni politikalar kapsamında cinsiyet ve ırk konularına değinen içeriklerin çıkarılmasını isterken, Peterson Platon’un da bu gerekçeyle yasaklanmasına tepki gösterdi.
Akademisyenler, Platon’un okutulmasının ideolojik bir dayatma olmadığını, aksine eleştirel düşüncenin temelini oluşturduğunu vurgularken, üniversite yönetimi ise Platon’un başka derslerde okutulmaya devam edeceğini savundu.