Teksas’taki bir üniversite, Platon’un derslerde okutulmasını yasakladı
Teksas’taki bir üniversite, Platon’un derslerde okutulmasını yasakladı
ABD’de yükseköğretimde ideoloji tartışmaları, Texas A&M Üniversitesi’nde Platon’un müfredattan çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Üniversitede görev yapan... 17.01.2026, Sputnik Türkiye
Texas A&amp;M Üniversitesi’nde görev yapan felsefe profesörü Martin Peterson, ders müfredatına Platon’un Şölen adlı eserinden bölümler eklemesine üniversite yönetimin izin vermediğini açıkladı.Yönetim, yeni politikalar kapsamında cinsiyet ve ırk konularına değinen içeriklerin çıkarılmasını isterken, Peterson Platon’un da bu gerekçeyle yasaklanmasına tepki gösterdi.Akademisyenler, Platon’un okutulmasının ideolojik bir dayatma olmadığını, aksine eleştirel düşüncenin temelini oluşturduğunu vurgularken, üniversite yönetimi ise Platon’un başka derslerde okutulmaya devam edeceğini savundu.
01:05 17.01.2026
ABD’de yükseköğretimde ideoloji tartışmaları, Texas A&M Üniversitesi’nde Platon’un müfredattan çıkarılmasıyla yeni bir boyut kazandı. Üniversitede görev yapan bir felsefe profesörü, Platon’un bazı eserlerinin ders programından çıkarılmasına itiraz ettiğini açıkladı.
Texas A&M Üniversitesi’nde görev yapan felsefe profesörü Martin Peterson, ders müfredatına Platon’un Şölen adlı eserinden bölümler eklemesine üniversite yönetimin izin vermediğini açıkladı.
Yönetim, yeni politikalar kapsamında cinsiyet ve ırk konularına değinen içeriklerin çıkarılmasını isterken, Peterson Platon’un da bu gerekçeyle yasaklanmasına tepki gösterdi.
Akademisyenler, Platon’un okutulmasının ideolojik bir dayatma olmadığını, aksine eleştirel düşüncenin temelini oluşturduğunu vurgularken, üniversite yönetimi ise Platon’un başka derslerde okutulmaya devam edeceğini savundu.
This U.S. Department of Education website page is seen on Jan. 24, 2025 in Washington. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.02.2025
DÜNYA
ABD, Eğitim Bakanlığı'nı kaldırabilir
4 Şubat 2025, 03:17
