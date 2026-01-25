https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/nariskin-avrupada-rusyanin-stratejik-yenilgisine-dair-soylem-azaldi-1103016417.html
SVR Direktörü Narışkin: Avrupa'da Rusya'nın stratejik yenilgisine dair söylem azaldı
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa'da hep bir ağızdan dile getirilen Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgi yaşatma söyleminin... 25.01.2026
11:16 25.01.2026 (güncellendi: 11:32 25.01.2026)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa’da hep bir ağızdan dile getirilen Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgi yaşatma söyleminin azaldığını, ancak en Rus düşmanı çevrelerin bu çizgiyi sürdürdüğünü belirtti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde Avrupa’da hep bir ağızdan dile getirilen Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgi yaşatma ‘büyülerinin’ azaldığını, ancak SVR’nin verilerinin en Rus düşmanı çevrelerin bu çizgiyi sürdürdüğünü gösterdiğini ifade etti.
Gerçekten de, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hakkındaki söylem kamuoyu alanında azalmış durumda. Ancak sadece kamuoyu alanında. Dış İstihbarat Servisi'nin edindiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerindeki en Rusofobik siyasi ve askeri çevreler stratejik planı uygulamaya, kendi deyimleriyle savaşı son Ukraynalı askere kadar sürdürmeye, yaptırım, siyasi baskı, siber operasyonlar ve ülkemize karşı diğer düşmanca araçlar şeklinde ekonomik saldırganlık eylemlerini sürdürüyor. Tüm bu çabaların Batı'nın istediği sonuçları vermemesi ise başka bir konu.