SVR Direktörü Narışkin: Avrupa'da Rusya'nın stratejik yenilgisine dair söylem azaldı

Gerçekten de, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hakkındaki söylem kamuoyu alanında azalmış durumda. Ancak sadece kamuoyu alanında. Dış İstihbarat Servisi'nin edindiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerindeki en Rusofobik siyasi ve askeri çevreler stratejik planı uygulamaya, kendi deyimleriyle savaşı son Ukraynalı askere kadar sürdürmeye, yaptırım, siyasi baskı, siber operasyonlar ve ülkemize karşı diğer düşmanca araçlar şeklinde ekonomik saldırganlık eylemlerini sürdürüyor. Tüm bu çabaların Batı'nın istediği sonuçları vermemesi ise başka bir konu.