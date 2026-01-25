Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260125/nariskin-avrupada-rusyanin-stratejik-yenilgisine-dair-soylem-azaldi-1103016417.html
SVR Direktörü Narışkin: Avrupa'da Rusya'nın stratejik yenilgisine dair söylem azaldı
SVR Direktörü Narışkin: Avrupa'da Rusya'nın stratejik yenilgisine dair söylem azaldı
Sputnik Türkiye
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa’da hep bir ağızdan dile getirilen Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgi yaşatma söyleminin... 25.01.2026, Sputnik Türkiye
2026-01-25T11:16+0300
2026-01-25T11:32+0300
dünya
rusya
rusya dış i̇stihbarat servisi (svr)
svr
sergey narışkin
sputnik
avrupa
rusofobi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082577905_0:0:2949:1659_1920x0_80_0_0_c16fe50d9a72fef8cf189619ff443cb3.jpg
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde Avrupa’da hep bir ağızdan dile getirilen Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgi yaşatma ‘büyülerinin’ azaldığını, ancak SVR’nin verilerinin en Rus düşmanı çevrelerin bu çizgiyi sürdürdüğünü gösterdiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/svr-direktoru-nariskin-avrupali-nato-muttefikleri-rusyaya-karsi-savasa-hazirlaniyor-1100347700.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/04/08/1082577905_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_7d130c815aec7e0fb766499abb77f82a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), svr, sergey narışkin, sputnik, avrupa, rusofobi
rusya, rusya dış i̇stihbarat servisi (svr), svr, sergey narışkin, sputnik, avrupa, rusofobi

SVR Direktörü Narışkin: Avrupa'da Rusya'nın stratejik yenilgisine dair söylem azaldı

11:16 25.01.2026 (güncellendi: 11:32 25.01.2026)
© Sputnik / Gavriil GrigorovRusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 25.01.2026
© Sputnik / Gavriil Grigorov
Abone ol
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, Avrupa’da hep bir ağızdan dile getirilen Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgi yaşatma söyleminin azaldığını, ancak en Rus düşmanı çevrelerin bu çizgiyi sürdürdüğünü belirtti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Sputnik’e demecinde Avrupa’da hep bir ağızdan dile getirilen Rusya'ya savaş alanında stratejik yenilgi yaşatma ‘büyülerinin’ azaldığını, ancak SVR’nin verilerinin en Rus düşmanı çevrelerin bu çizgiyi sürdürdüğünü gösterdiğini ifade etti.

Gerçekten de, Rusya'ya stratejik yenilgi yaşatma hakkındaki söylem kamuoyu alanında azalmış durumda. Ancak sadece kamuoyu alanında. Dış İstihbarat Servisi'nin edindiği bilgilere göre, Avrupa ülkelerindeki en Rusofobik siyasi ve askeri çevreler stratejik planı uygulamaya, kendi deyimleriyle savaşı son Ukraynalı askere kadar sürdürmeye, yaptırım, siyasi baskı, siber operasyonlar ve ülkemize karşı diğer düşmanca araçlar şeklinde ekonomik saldırganlık eylemlerini sürdürüyor. Tüm bu çabaların Batı'nın istediği sonuçları vermemesi ise başka bir konu.

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2025
DÜNYA
SVR Direktörü Narışkin: Avrupalı NATO müttefikleri Rusya’ya karşı savaşa hazırlanıyor
21 Ekim 2025, 08:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала