SVR Direktörü Narışkin: Avrupalı NATO müttefikleri Rusya’ya karşı savaşa hazırlanıyor

SVR Direktörü Narışkin: Avrupalı NATO müttefikleri Rusya'ya karşı savaşa hazırlanıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, NATO’nun Rusya’ya karşı savaşa yaptığı hazırlık çalışmaları kapsamında en kısa süre içinde tüm... 21.10.2025, Sputnik Türkiye

SVR Direktörü Sergey Narışkin, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Ve Özel Servisleri Yöneticileri Konseyi toplantısında konuştu.Narışkin, “Avrupalı NATO müttefiklerinin ülkemize karşı savaşa hazırlık yaptığını açıkça görüyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Şu anda yeni bir dünya savaşını önlemek için sabır, uzlaşma becerisi ve sorumluluk gerektiğinin altını çizen Rus yetkili, bu özelliklerin Doğu'da korunurken Batı'da neredeyse tamamen kaybolduğuna dikkat çekti.NATO üyesi Avrupa ülkelerinin, kıtada güvenliği sağlamak için uzun vadeli planları bulunmadığını kaydeden Narışkin, şunu dedi:Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun eşi benzeri görülmemiş etkinliğine dikkat çekiyor. İttifak girişimlerini genişleterek bunu ‘saldırganlığın caydırılması’ olarak nitelendiriyor.

