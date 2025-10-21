https://anlatilaninotesi.com.tr/20251021/svr-direktoru-nariskin-avrupali-nato-muttefikleri-rusyaya-karsi-savasa-hazirlaniyor-1100347700.html
SVR Direktörü Narışkin: Avrupalı NATO müttefikleri Rusya’ya karşı savaşa hazırlanıyor
SVR Direktörü Narışkin: Avrupalı NATO müttefikleri Rusya’ya karşı savaşa hazırlanıyor
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, NATO'nun Rusya'ya karşı savaşa yaptığı hazırlık çalışmaları kapsamında en kısa süre içinde tüm...
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Ve Özel Servisleri Yöneticileri Konseyi toplantısında konuştu.Narışkin, "Avrupalı NATO müttefiklerinin ülkemize karşı savaşa hazırlık yaptığını açıkça görüyoruz" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:Şu anda yeni bir dünya savaşını önlemek için sabır, uzlaşma becerisi ve sorumluluk gerektiğinin altını çizen Rus yetkili, bu özelliklerin Doğu'da korunurken Batı'da neredeyse tamamen kaybolduğuna dikkat çekti.NATO üyesi Avrupa ülkelerinin, kıtada güvenliği sağlamak için uzun vadeli planları bulunmadığını kaydeden Narışkin, şunu dedi:Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO'nun eşi benzeri görülmemiş etkinliğine dikkat çekiyor. İttifak girişimlerini genişleterek bunu 'saldırganlığın caydırılması' olarak nitelendiriyor.
08:57 21.10.2025 (güncellendi: 09:05 21.10.2025)
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, NATO’nun Rusya’ya karşı savaşa yaptığı hazırlık çalışmaları kapsamında en kısa süre içinde tüm kaynakları seferber etmeyi planladığını belirtti.
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Özbekistan’ın Semerkant şehrinde, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Güvenlik Ve Özel Servisleri Yöneticileri Konseyi toplantısında konuştu.
Narışkin, “Avrupalı NATO müttefiklerinin ülkemize karşı savaşa hazırlık yaptığını açıkça görüyoruz” diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:
Bu amaçla görevlendirilen NATO Müttefik Müdahale Gücü'ne gerekli tüm kaynakların en kısa sürede sağlanması görevi verildi. Avrupa savunma sanayisinin üretim hacminin katlanarak artırılması süreci başlatıldı. Seferberlik faaliyetlerinin düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve halkın Moskova'nın kaçınılmaz saldırısı hakkında propaganda ile zombileştirilmesi süreci başlatıldı.
Şu anda yeni bir dünya savaşını önlemek için sabır, uzlaşma becerisi ve sorumluluk gerektiğinin altını çizen Rus yetkili, bu özelliklerin Doğu'da korunurken Batı'da neredeyse tamamen kaybolduğuna dikkat çekti.
NATO üyesi Avrupa ülkelerinin, kıtada güvenliği sağlamak için uzun vadeli planları bulunmadığını kaydeden Narışkin, şunu dedi:
Aleksandr Soros'un yapıları tarafından beslenen ‘Macronlar’ ve ‘Merzler’in, ki türlü ‘Kallaslar’dan bahsetmeye gerek bile yok, Avrupa uluslarına sunabilecekleri tek şey Rus düşmanlığı ve Rusya ile büyük savaşa yönelik Avrupa'nın askeri gücünün hızla artırılması.
Rusya son yıllarda batı sınırlarında NATO’nun eşi benzeri görülmemiş etkinliğine dikkat çekiyor. İttifak girişimlerini genişleterek bunu ‘saldırganlığın caydırılması’ olarak nitelendiriyor.
Moskova, blok güçlerinin Avrupa’da artırılmasından duyduğu tedirginliği defalarca dile getirmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ile eşit haklara dayanan diyaloğa açık olduğunu açıklarken Batı’nın kıtayı silahlandırma politikasından vazgeçmesi gerektiğini kaydetmişti.